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Марина Мохнаткина планирует открыть в России женский промоушен

Многократная чемпионка России и мира по самбо, боец PFL Марина Мохнаткина в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказала о своих планах по популяризации женского ММА.
Марина Мохнаткина планирует открыть в России женский промоушен
25 декабря 2021 06:42
автор: Антон Купреченков
автор фото: VK SILA TV

— В России очень много хороших девчонок, но, к сожалению, все они стремятся за океан. В России нам не уделяется должного внимания. Нет финансовой и медийной поддержки, Смотришь многие передачи, в основном, туда приглашают именно бойцов мужского пола, а у нас есть много серьезных девушек, которые показывают высокий уровень. Скорее всего, все дело в нашем российском менталитете. Общество принимает женские бои, но неполноценно.

Я думаю, что нам нужно создать в России женскую лигу. В мире есть Invicta FC — это женский промоушен, но он уже не на слуху, а раньше они гремели. Мне очень хочется внести свой вклад в развитие женского ММА в России — создать женскую лигу, где весь кард будет состоять из женщин. Хочется раскручивать девушек-бойцов, уделять внимание их медийности, финансовой составляющей, чтобы к нам приезжали со всего мира и хотели подраться именно у нас. Для этого у нас в России есть все ресурсы. Россия — богатая страна, нам просто нужно все это запустить. Я работаю в этом направлении, у меня есть сподвижники. Если все реализуется, то я буду очень рада. Я работаю над своим именем, а когда завершу карьеру, то планирую заниматься этим очень плотно. Зачем нам выступать за океаном? Мы можем создать свой продукт и его развивать. Для девушек — это будет очень большой стимул. Если говорить о глобальных планах, то подобная лига — это ключ к развитию женского ММА. Я вижу себя амбассадором женского ММА в России, а иначе, зачем я всю жизнь этим занимаюсь, чтобы подраться и просто уйти? Есть много титулованных девушек, которые ушли и их забыли. Я очень много лет посвятила этому спорту. Моя жертва — это моя семья. Я не могу отпустить такое. Я хочу продолжать. Насколько мне хватит моего здоровья и ресурсов.

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Публикация от Мохнаткина/ Mokhnatkina (@mokhnatkina_marina)

Марина Мохнаткина в последнем поединке единогласным решением судей победила Клаудиа Замору. На ее счету шесть побед и два поражения.

источник: «Советский спорт»
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