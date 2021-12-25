Марина Мохнаткина планирует открыть в России женский промоушен

— В России очень много хороших девчонок, но, к сожалению, все они стремятся за океан. В России нам не уделяется должного внимания. Нет финансовой и медийной поддержки, Смотришь многие передачи, в основном, туда приглашают именно бойцов мужского пола, а у нас есть много серьезных девушек, которые показывают высокий уровень. Скорее всего, все дело в нашем российском менталитете. Общество принимает женские бои, но неполноценно.

Я думаю, что нам нужно создать в России женскую лигу. В мире есть Invicta FC — это женский промоушен, но он уже не на слуху, а раньше они гремели. Мне очень хочется внести свой вклад в развитие женского ММА в России — создать женскую лигу, где весь кард будет состоять из женщин. Хочется раскручивать девушек-бойцов, уделять внимание их медийности, финансовой составляющей, чтобы к нам приезжали со всего мира и хотели подраться именно у нас. Для этого у нас в России есть все ресурсы. Россия — богатая страна, нам просто нужно все это запустить. Я работаю в этом направлении, у меня есть сподвижники. Если все реализуется, то я буду очень рада. Я работаю над своим именем, а когда завершу карьеру, то планирую заниматься этим очень плотно. Зачем нам выступать за океаном? Мы можем создать свой продукт и его развивать. Для девушек — это будет очень большой стимул. Если говорить о глобальных планах, то подобная лига — это ключ к развитию женского ММА. Я вижу себя амбассадором женского ММА в России, а иначе, зачем я всю жизнь этим занимаюсь, чтобы подраться и просто уйти? Есть много титулованных девушек, которые ушли и их забыли. Я очень много лет посвятила этому спорту. Моя жертва — это моя семья. Я не могу отпустить такое. Я хочу продолжать. Насколько мне хватит моего здоровья и ресурсов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мохнаткина/ Mokhnatkina (@mokhnatkina_marina)

Марина Мохнаткина в последнем поединке единогласным решением судей победила Клаудиа Замору. На ее счету шесть побед и два поражения.