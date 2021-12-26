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Бои, которые мы запомнили в 2021 году

2021 год оставил нам много приятных воспоминаний. «Советский спорт» составил подборку наиболее интересных поединков уходящего года.
Бои, которые мы запомнили в 2021 году
26 декабря 2021 08:27
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ПОБЕДА ДИНИСЛАМА КАМАВОВА НА ТУРНИРЕ EAGLE FC 33

14 февраля Динислам Камавов провел прием под названием «вон флю чоук». Уверен, что многие никогда не видели ничего подобного.

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Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)

ЗАПРЕЩЕННЫЙ УДАР ПЕТРА ЯНА

7 марта Петр Ян сразился с Алджамейном Стерлингом за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Петр доминировал, но в четвертом раунде провел запрещенный удар коленом в партере. Стерлинг отказался продолжать поединок, а Петр Ян был лишен титула.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ДЕБЮТ ДИАНЫ АВСАРАГОВОЙ В BELLATOR

Диана Авсарагова показала один из самых зрелищных поединков на турнирах Bellator в этом году. 9 марта она в брутальном стиле нокаутировала Тарру Графф.

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КАМАРУ УСМАН ПРОТИВ ХОРХЕ МАСВИДАЛЯ

Этот бой состоялся 24 марта в рамках UFC 261. Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля во втором раунде.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ВАЛЕНТИНА ШЕВЧЕНКО ПРОТИВ ДЖЕССИКИ АНДРАДЕ

Бой прошел 24 марта на турнире UFC 261. Валентина Шевченко победила техническим нокаутом во втором раунде.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

НОКАУТ НАМАЮНАС

Роуз Намаюнас хай-киком нокаутировала Вейли Жанг на турнире UFC 261. Все произошло в первом раунде.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

КОНОР МАКГРЕГОР ПРОТИВ ДАСТИНА ПОРЬЕ

11 июля на турнире UFC 264 состоялся очередной поединок между Дастином Порье и Конором Макгрегором. Ирландец провалил первый раунд, а во втором, при нанесении лоу-кика, сломал себе голень.

НОКАУТ ЧИКАДЗЕ

29 августа на турнире UFC on ESPN 30, Гига Чикадзе нокаутировал Эдсону Барбозу в третьем раунде.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

НАРИМАН АББАСОВ ПРОТИВ ШАМИЛЯ ЗАВУРОВА

Этот бой состоялся 18 сентября на совместном турнире AMC FIGHT NIGHTS и Eagle FC. Аббасов нокаутировал Завурова в первом раунде.

ВЛАДИМИР МИНЕЕВ ПРОТИВ МАГОМЕДА ИСМАИЛОВА

Долгожданный реванш состоялся 17 октября на турнире AMC FIGHT NIGHTS. Исмаилов начал бой в своей манере, но к концу третьего раунда потерял все свои силы. Минеев уронил его на канвас и осуществил добивание.

ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ ТИМОТИ ДЖОНСОНА

Поединок состоялся 24 октября на дебютном турнире Bellator в России. Федор нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде.

ПЕТР ЯН ПРОТИВ КОРИ СЭНДХАГЕНА

Поединок состоялся 30 октября на турнире UFC 267. Кори Сэндхаген был точнее в первом раунде, но Петр Ян стал наращивать преимущество и к концу боя одержал уверенную победу единогласным решением судей.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

КИМУРА ИСЛАМА МАХАЧЕВА

Бой прошел 30 октября на турнире UFC 267. Ислам Махачев провел Дэну Хукеру кимуру в самом начале первого раунда.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ПОРАЖЕНИЕ АМАНДЫ НУНЬЕС

12 декабря, на турнире UFC 269, Джулианна Пенья задушила Аманду Нуньес во втором раунде, сотворив настоящую сенсацию и проведя апсет года.

Официальная страница UFC «ВКонтакте»

источник: «Советский спорт»
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