Бои, которые мы запомнили в 2021 году

ПОБЕДА ДИНИСЛАМА КАМАВОВА НА ТУРНИРЕ EAGLE FC 33

14 февраля Динислам Камавов провел прием под названием «вон флю чоук». Уверен, что многие никогда не видели ничего подобного.

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ЗАПРЕЩЕННЫЙ УДАР ПЕТРА ЯНА

7 марта Петр Ян сразился с Алджамейном Стерлингом за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Петр доминировал, но в четвертом раунде провел запрещенный удар коленом в партере. Стерлинг отказался продолжать поединок, а Петр Ян был лишен титула.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ДЕБЮТ ДИАНЫ АВСАРАГОВОЙ В BELLATOR

Диана Авсарагова показала один из самых зрелищных поединков на турнирах Bellator в этом году. 9 марта она в брутальном стиле нокаутировала Тарру Графф.

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КАМАРУ УСМАН ПРОТИВ ХОРХЕ МАСВИДАЛЯ

Этот бой состоялся 24 марта в рамках UFC 261. Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля во втором раунде.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ВАЛЕНТИНА ШЕВЧЕНКО ПРОТИВ ДЖЕССИКИ АНДРАДЕ

Бой прошел 24 марта на турнире UFC 261. Валентина Шевченко победила техническим нокаутом во втором раунде.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

НОКАУТ НАМАЮНАС

Роуз Намаюнас хай-киком нокаутировала Вейли Жанг на турнире UFC 261. Все произошло в первом раунде.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

КОНОР МАКГРЕГОР ПРОТИВ ДАСТИНА ПОРЬЕ

11 июля на турнире UFC 264 состоялся очередной поединок между Дастином Порье и Конором Макгрегором. Ирландец провалил первый раунд, а во втором, при нанесении лоу-кика, сломал себе голень.

НОКАУТ ЧИКАДЗЕ

29 августа на турнире UFC on ESPN 30, Гига Чикадзе нокаутировал Эдсону Барбозу в третьем раунде.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

НАРИМАН АББАСОВ ПРОТИВ ШАМИЛЯ ЗАВУРОВА

Этот бой состоялся 18 сентября на совместном турнире AMC FIGHT NIGHTS и Eagle FC. Аббасов нокаутировал Завурова в первом раунде.

ВЛАДИМИР МИНЕЕВ ПРОТИВ МАГОМЕДА ИСМАИЛОВА

Долгожданный реванш состоялся 17 октября на турнире AMC FIGHT NIGHTS. Исмаилов начал бой в своей манере, но к концу третьего раунда потерял все свои силы. Минеев уронил его на канвас и осуществил добивание.

ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ ТИМОТИ ДЖОНСОНА

Поединок состоялся 24 октября на дебютном турнире Bellator в России. Федор нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде.

ПЕТР ЯН ПРОТИВ КОРИ СЭНДХАГЕНА

Поединок состоялся 30 октября на турнире UFC 267. Кори Сэндхаген был точнее в первом раунде, но Петр Ян стал наращивать преимущество и к концу боя одержал уверенную победу единогласным решением судей.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

КИМУРА ИСЛАМА МАХАЧЕВА

Бой прошел 30 октября на турнире UFC 267. Ислам Махачев провел Дэну Хукеру кимуру в самом начале первого раунда.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ПОРАЖЕНИЕ АМАНДЫ НУНЬЕС

12 декабря, на турнире UFC 269, Джулианна Пенья задушила Аманду Нуньес во втором раунде, сотворив настоящую сенсацию и проведя апсет года.