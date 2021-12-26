Бои, которые мы запомнили в 2021 году

ПОБЕДА ДИНИСЛАМА КАМАВОВА НА ТУРНИРЕ EAGLE FC 33
14 февраля Динислам Камавов провел прием под названием «вон флю чоук». Уверен, что многие никогда не видели ничего подобного.
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ЗАПРЕЩЕННЫЙ УДАР ПЕТРА ЯНА
7 марта Петр Ян сразился с Алджамейном Стерлингом за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Петр доминировал, но в четвертом раунде провел запрещенный удар коленом в партере. Стерлинг отказался продолжать поединок, а Петр Ян был лишен титула.
ДЕБЮТ ДИАНЫ АВСАРАГОВОЙ В BELLATOR
Диана Авсарагова показала один из самых зрелищных поединков на турнирах Bellator в этом году. 9 марта она в брутальном стиле нокаутировала Тарру Графф.
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КАМАРУ УСМАН ПРОТИВ ХОРХЕ МАСВИДАЛЯ
Этот бой состоялся 24 марта в рамках UFC 261. Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля во втором раунде.
ВАЛЕНТИНА ШЕВЧЕНКО ПРОТИВ ДЖЕССИКИ АНДРАДЕ
Бой прошел 24 марта на турнире UFC 261. Валентина Шевченко победила техническим нокаутом во втором раунде.
НОКАУТ НАМАЮНАС
Роуз Намаюнас хай-киком нокаутировала Вейли Жанг на турнире UFC 261. Все произошло в первом раунде.
КОНОР МАКГРЕГОР ПРОТИВ ДАСТИНА ПОРЬЕ
11 июля на турнире UFC 264 состоялся очередной поединок между Дастином Порье и Конором Макгрегором. Ирландец провалил первый раунд, а во втором, при нанесении лоу-кика, сломал себе голень.
НОКАУТ ЧИКАДЗЕ
29 августа на турнире UFC on ESPN 30, Гига Чикадзе нокаутировал Эдсону Барбозу в третьем раунде.
НАРИМАН АББАСОВ ПРОТИВ ШАМИЛЯ ЗАВУРОВА
Этот бой состоялся 18 сентября на совместном турнире AMC FIGHT NIGHTS и Eagle FC. Аббасов нокаутировал Завурова в первом раунде.
ВЛАДИМИР МИНЕЕВ ПРОТИВ МАГОМЕДА ИСМАИЛОВА
Долгожданный реванш состоялся 17 октября на турнире AMC FIGHT NIGHTS. Исмаилов начал бой в своей манере, но к концу третьего раунда потерял все свои силы. Минеев уронил его на канвас и осуществил добивание.
ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ ТИМОТИ ДЖОНСОНА
Поединок состоялся 24 октября на дебютном турнире Bellator в России. Федор нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде.
ПЕТР ЯН ПРОТИВ КОРИ СЭНДХАГЕНА
Поединок состоялся 30 октября на турнире UFC 267. Кори Сэндхаген был точнее в первом раунде, но Петр Ян стал наращивать преимущество и к концу боя одержал уверенную победу единогласным решением судей.
КИМУРА ИСЛАМА МАХАЧЕВА
Бой прошел 30 октября на турнире UFC 267. Ислам Махачев провел Дэну Хукеру кимуру в самом начале первого раунда.
ПОРАЖЕНИЕ АМАНДЫ НУНЬЕС
12 декабря, на турнире UFC 269, Джулианна Пенья задушила Аманду Нуньес во втором раунде, сотворив настоящую сенсацию и проведя апсет года.