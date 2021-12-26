Ковбой сразится с новым скандалистом UFC

Дональда Серроне отправляют на пенсию. это точно случится в случае поражения в предстоящей поединке. «Ковбой» знаменит своими яркими и бескомпромиссными боями, но его время ушло. Он идет на серии из пяти поражений к ряду, он проиграл топам, а сейчас его соперником станет дебютант промоушена, от результата зависит будущее Дональда Серроне.

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Пэдди Бимлетт дебютировал в UFC в сентябре этого года, он нокаутировал Лиуджи Вендрамини в первом раунде, но стал известен широкой публике благодаря своим бредовым высказываниям.

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Он успел оскорбить Хабиба Нурмагомедова, упомянул в своих высказываниях Россию и Грузию. Теперь ему предстоит проверить свои навыки в бою с Дональдом Серроне.

ПРОГНОЗ

Очень не хочется, чтоб Пэдди Бимлетт катком прошелся по Дональду Серроне, у него и не получится. Это первый подобный вызов для англичанина, сложно сказать, что его ждет, но легко не будет. Есть надежда, что Дональд Серроне соберется, тряхнет стариной и покажет свой уровень, отправив дерзкого дебютанта в нокаут, а может все будет с точностью до наоборот.

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Дональд Серроне в последнем поединке уступил Алексу Мороно техническим нокаутом в первом раунде. В его рекорде тридцать шесть побед и тринадцать поражений.

Пэдди Бимлетт в своем последнем бою нокаутировал Луиджи Вендрамини в первом раунде. В его статистике семнадцать побед и три поражения.