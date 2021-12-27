Нурмагомедов не будет драться с Шором, на замену выйдет Валиев

Очень жаль, но Умар Нурмагомедов не встретится с Джеком Шором. А ведь идея была замечательная: оба бойца еще не проигрывали. Но, к сожалению, бой не состоится. О причинах отмены информации нет.

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При этом нас ожидает не менее интересное противостояние. На замену Нурмагомедову выйдет опытнейший Тимур Валиев, который не проигрывал уже пять лет и идет на серии из восьми побед кряду.

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КТО ТАКОЙ ДЖЕК ШОР

Джек Шор – непобежденный боец из Уэльса. В его рекорде шестнадцать побед и ни одного поражения. Шор – универсал: умеет хорошо бороться, но может попасть и в стойке. Его победная серия в UFC состоит из четырех побед кряду.

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ПЕРСПЕКТИВЫ ВАЛИЕВА

Тимур Валиев – перспективнейший россиянин, представляющий легчайшую весовую категорию. Опыт – его главный козырь. Он устроит настоящий тест для молодого Шора. Валиев может успешно работать на всех этажах. Его поражения – это судейские решения, он никогда не проигрывал досрочно. В предстоящем поединке Валиев выглядит уверенным фаворитом. Победа откроет ему дальнейшие перспективы в титульной гонке.

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Тимур Валиев в последнем поединке единогласным решением судей победил Раони Барселоса. В его активе восемнадцать побед при двух поражениях.