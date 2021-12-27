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Вагаб Вагабов заявил, что считает себя лучшим полутяжем России. Кто его следующий оппонент?

Вагаб Вагабов продолжает набирать очки и укреплять позиции. «Советский спорт» разбирает ситуацию.
27 декабря 2021 10:00
автор: Антон Купреченков

Вагаб Вагабов – чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе, готовый драться в тяжах и по правилам бокса. В настоящее время он очень медиен и готов к новым вызовам.

Вагаб Вагабов: «Могу ли я назвать Немкова лучшим российским полутяжеловесом? Лучший российский полутяжеловес – Вагабов. Вот кого я могу назвать. Если буду драться в Bellator, я буду идти за титулом. Но на сегодняшний день титулом владеет он, поэтому упомянул его имя».

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Публикация от VAGAB VAGABOV 👊🏾 VV🃏CAMP (@vagab_vagabov_official)

Немков точно не является лучшим полутяжем. Его побеждал Магомед Анкалаев, который сейчас идет к титулу UFC.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ ДЛЯ ВАГАБА ВАГАБОВА

Владимир Минеев – чемпион AMC Fight Nights в среднем весе. Этот бой может состояться в том числе по правилам бокса. Оба бойца имеют отличную технику бокса и предпочитают драться именно в стойке. Владимир Минеев в последнем бою победил Магомеда Исмаилова техническим нокаутом во втором раунде. На его счету семнадцать побед и одно поражение.

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Григорий Пономарев – российский тяжеловес из Старого Оскола, любящий ругаться матом, что не очень нравится Вагабову. Вагаб неоднократно заявлял, что Григорию стоит следить за своими словами. Этот бой может быть очень интересен для отечественной аудитории. Пономарев много весит и плохо дышит. Есть большая вероятность, что Вагабов удосрочит его. Пономарев в последнем поединке победил Алирезу Сафара техническим нокаутом в первом раунде. В его статистике три победы и одно поражение.

Александр Емельяненко – скандальный российский тяжеловес, находящийся в очень плохой форме. Вагабов может просто деклассировать его и завершить славную карьеру бойца из Старого Оскола. Однако такой бой будет очень интересен. Емельяненко в последнем поединке уступил Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде. На его счету двадцать восемь побед и девять поражений.

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Вагаб Вагабов в последнем поединке нокаутировал Хасана Юсефи в третьем раунде. На его счету двадцать девять побед и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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