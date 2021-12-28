Стерлинг пытается залезть в голову Яна, но у него ничего не получится

«Не могу дождаться, чтобы тебя уничтожить. Грязная крыса», – выразился Стерлинг на своей официальной странице в Twitter.

Вот такие высказывания допускает «действующий чемпион». Знаете, судя по подобным цитатам, искрометным юмором Стерлинг не блещет.

«Яна в начале 2022 года ждет рождественская взбучка. Скоро увидимся, мой русский заклятый враг».

Алджамейн Стерлинг

Такую ерунду пишет Стерлинг, вызывая улыбку и прибавляя свою армию хейтеров.

Зачем он это не делает

Американец явно не блещет умом, а главное, что не понимает сути происходящего. Он владеет титулом, но драться с Яном снова придется, результат этого боя выглядит очевидным. Скорее всего, Стерлинг думает, что он — Конор Макгрегор, а Петр Ян — Жозе Альдо, но это не так. Испугать, запутать, смутить Яна не получится. Это точно. Петр очень хорошо знает, что ждет Стелинга в реванше, а его ожидает — уничтожение. Стерлинг может снова травмироваться, но реванша не избежать. Хотя, можно завершить карьеру. Варианты есть.

Что ждет Стерлинга

Ничего хорошего. Он ужасно боится россиянина, страх будет только увеличиваться. В первом бою Алджамейн оказывал сопротивление, но сейчас этого не будет. Настрой слишком разный. Петр идет побеждать, а зачем идет Стерлинг? Он и сам не совсем это понимает. Стерлинг точно знает, что ему не победить. Вот и пишет подобные гадости, думаю, что Петр Ян потеряет над собой контроль и упадет в стиле Жозе Альдо.

Петр Ян в последнем бою победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей. На его счету шестнадцать побед и два поражения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Петр «No Mercy» Ян (@petr_yan)