Анкалаев, Немков, Молдавский и Вагабов. Кто является лучшим российским полутяжеловесом?

Чемпион AMC FIGHT NIGHTS в полутяжелом весе Вагаб Вагабов сказал, что он лучший российский полутяжеловес. Возможно, но только на территории нашей страны, еще есть ребята, которые дерутся в UFC и Bellator.

Вадим Немков

Вадим Немков — чемпион Bellator в полутяжелом весе, он представляет Fedor Team. Многие считают, что он — номер один. Так ли это? Ответ однозначен — нет. Немков в этом году провел два боя, одержав уверенные победы. В Bellator он побил почти всех, а в UFC переходить не планирует. В его рекорде четырнадцать побед и два поражения.

Почему Немков не лучший российский полутяжеловес?

Все очень просто. Немков уступил Магомеду Анкалаеву в финале чемпионата России по ММА. Этот бой состоялся в 2014 году. Многие скажут, что это любители и не стоит воспринимать этот бой. Да? Звучит не очень убедительно. Сейчас все иначе, но не тогда. На том чемпионате дрались лучшие, правила любительского ММА не сильно отличались от профессиональных. Вадим дрался хорошо, но Магомед Анкалаев одержал очень уверенную победу, обогнав Немкова в гонки лучших российских полутяжеловесов.

Увидеть бой Немкова и Акалаева можно тут.

Валентин Молдавский

Валентин Молдавский дерется в тяжелой и полутяжелой весовых категориях, но является природным полутяжем. В этом году он провел один поединок и победил. Почему он не лучший? Ситуация абсолютно идентичная. В любительском ММА он потерпел поражение от Магомеда Анкалаева. Молдавский дал Магомеду настоящий боя, но уступил раздельным решением судей. В статистике Валентина Молдавского двенадцать побед и одно поражение.

Видео поединка Акалаева и Молдавского.

Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев — боец UFC, которого смело можно считать лучшим полутяжеловесом России. Его оппозиция на самом высоком уровне. В этом году он одержал две уверенные победы и продолжает подниматься в рейтинге, продвигаясь к титулу чемпиона UFC.

В рекорде Магомеда Анкалаева семнадцать побед и одно поражение.

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