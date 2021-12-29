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Кто завоюет или потеряет пояс чемпиона UFC в 2022 году

«Советский спорт» составил довольно смелый прогноз. Кто станет чемпионом UFC в будущем году, а кто потеряет пояс? Подробности в нашем материале, который будет посвящен мужским весовым категориям.
Кто завоюет или потеряет пояс чемпиона UFC в 2022 году
29 декабря 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

АСКАР АСКАРОВ. НАИЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС

Предстоящий год станет триумфальным для россиянина Аскара Аскарова. Он уже дрался с действующим чемпионом Брэнденом Морено, тот бой завершился в ничью. Но с тех пор Аскаров стал гораздо опытнее и мощнее. Их новое противостояние завершится победой российского спортсмена. Поединок может пройти в середине 2022 года.

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Публикация от Askar Askarov (@askar_mma)

ПЕТР ЯН. ЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС

Тут все очевидно, Петр Ян реванширует Алджамейна Стерлинга и вернет свой пояс, который принадлежит ему по праву. Бой должен состояться в конце зимы 2022 года.

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Публикация от Петр «No Mercy» Ян (@petr_yan)

МАКС ХОЛЛОУЙЭ. ПОЛУЛЕГКИЙ ВЕС

Действующему чемпиону Александру Волкановски не удастся избежать третьего поединка с Максом Холлоуйем. Волкановски его откровенно избегает, а значит боится. Оба боя были довольно близкие, а Макс хорошо набрал. В третьем поединке он должен одержать убедительную победу. Бой скорее всего состоится в первой половине 2022 года.

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Публикация от Max Holloway (@blessedmma)

ИСЛАМ МАХАЧЕВ. ЛЕГКИЙ ВЕС.

Махачева не смогут удержать. В легком весе его никто не победит. Он – номер один. Сохранит ли Чарльз Оливейра пояс до боя с Исламом – вопрос. Но остальных претендентов он тоже пройдет. Махачев станет обладателем пояса во второй половине 2022 года.

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Публикация от Islam_Makhachev (@islam_makhachev)

КАМАРУ УСМАН. ПОЛУСРЕДНИЙ ВЕС

Камару Усман – доминирующий чемпион. В 2022 году равных соперников у него не появится.

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Публикация от KAMARU USMAN (@usman84kg)

РОБЕРТ УИТТАКЕР. СРЕДНИЙ ВЕС

Тут многие не согласятся, однако в реванше, который пройдет 12 февраля, Роберт Уиттакер финиширует Исраэля Адесанью и заберет чемпионский пояс. Можно спорить, но будет именно так.

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Публикация от Robert Whittaker (@robwhittakermma)

МАГОМЕД АНКАЛАЕВ. ПОЛУТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

Магомед Анкалаев – откровенный фаворит в полутяжелом весе UFC, которому по силам одолеть всех остальных претендентов. Россиянин может получить шанс на титульный бой в самом конце 2022 года.

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Публикация от Magomed Ankalaev (@ankalaev_magomed)

ФРЭНСИС НГАННУ. ТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

Многие ждут, что Сирил Ган отберет титул у действующего чемпиона, но это фантастика. Фрэнсис Нганну продолжит зачистку тяжелого дивизиона. В 2022 году реальных соперников у него не будет.

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Публикация от Francis Ngannou (@francisngannou)

источник: «Советский спорт»
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