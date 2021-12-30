Чемпионки UFC в 2022 году

Женский минимальный вес. Роуз Намаюнас

Роуз Намаюнас — настоящая чемпионка, которая доказала это в уходящем году. Ее противостояние с Вейли Жанг навсегда вошло в золотую коллекцию женского ММА. Ее следующей соперницей станет экс-чемпионка UFC Карла Эспарза, которая побеждала Намаюнас в 2014 году. В этот раз все будет иначе, шансов у Эспарзы фактически нет. UFC планирует провести этот поединок зимой 2022 года. Возможно, что к концу года Намаюнас ждет третий поединок с Вейли Жанг.

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Женский наилегчайший вес. Валентина Шевченко

Валентина Шевченко — доминирующая чемпионка. Реальных соперниц у нее нет. Она победила всех своих оппоненток, которым придется сражаться с ней по второму кругу. В 2022 году Валентина Шевченко уверенно сохранит свой титул.

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Женский легчайший вес. Джулианна Пенья

Данная весовая категория может вызвать много вопросов. Одни скажут, что Пенья долго не продержится, а Аманда Нуньес вернет свой пояс. Президент UFC Дана Уайт заявил, что нас ожидает незамедлительный реванш. Звучит здорово, но согласится ли на него Аманда Нуньес? Или захочет закрыть поражение, подравшись с менее сильной соперницей? Вариантов много. Титульный шанс заслужила Холли Холм, но состояние ее здоровья не позволит выйти в октагон в ближайшее время. Очень вероятно, что Пенья получит совсем другую соперницу, но она пришла всерьез и надолго. Быстро сместить ее не получится. 2022 — это ее год.

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Женский полулегкий вес. Аманда Нуньес

Эта весовая категория находится под большим вопросом. UFC грозится ее закрыть. Аманда Нуньес — единственная ее представительница, очень маловероятно, что в 2022 году нас ждут существенные изменения.