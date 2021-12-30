Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чемпионки UFC в 2022 году

«Советский спорт» продолжает прогнозировать, сегодня мы обсудим чемпионок в женских весовых категориях.
Чемпионки UFC в 2022 году
30 декабря 2021 08:13
автор: Антон Купреченков
автор фото: VK UFC

Женский минимальный вес. Роуз Намаюнас

Роуз Намаюнас — настоящая чемпионка, которая доказала это в уходящем году. Ее противостояние с Вейли Жанг навсегда вошло в золотую коллекцию женского ММА. Ее следующей соперницей станет экс-чемпионка UFC Карла Эспарза, которая побеждала Намаюнас в 2014 году. В этот раз все будет иначе, шансов у Эспарзы фактически нет. UFC планирует провести этот поединок зимой 2022 года. Возможно, что к концу года Намаюнас ждет третий поединок с Вейли Жанг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rose Namajunas (@rosenamajunas)

Женский наилегчайший вес. Валентина Шевченко

Валентина Шевченко — доминирующая чемпионка. Реальных соперниц у нее нет. Она победила всех своих оппоненток, которым придется сражаться с ней по второму кругу. В 2022 году Валентина Шевченко уверенно сохранит свой титул.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)

Женский легчайший вес. Джулианна Пенья

Данная весовая категория может вызвать много вопросов. Одни скажут, что Пенья долго не продержится, а Аманда Нуньес вернет свой пояс. Президент UFC Дана Уайт заявил, что нас ожидает незамедлительный реванш. Звучит здорово, но согласится ли на него Аманда Нуньес? Или захочет закрыть поражение, подравшись с менее сильной соперницей? Вариантов много. Титульный шанс заслужила Холли Холм, но состояние ее здоровья не позволит выйти в октагон в ближайшее время. Очень вероятно, что Пенья получит совсем другую соперницу, но она пришла всерьез и надолго. Быстро сместить ее не получится. 2022 — это ее год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Julianna Peña (@venezuelanvixen)

Женский полулегкий вес. Аманда Нуньес

Эта весовая категория находится под большим вопросом. UFC грозится ее закрыть. Аманда Нуньес — единственная ее представительница, очень маловероятно, что в 2022 году нас ждут существенные изменения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Amanda Nunes🦁 (@amanda_leoa)

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Отец Мичкова не стал молчать после положительного теста МатвеяМеняла любовников: Губерниев сравнил Туктамышеву с Екатериной IIНеспроста студенты избили Соловьева: выяснилось такое
Шок в Канаде! Молодежный чемпионат мира по хоккею не прерван, а отменен
На молодежном чемпионате мира в Канаде случаи заражения коронавирусом были выявлены у россиян и чехов. Матчи Россия – Словакия и Финляндия – Чехия отменили, а следом та же участь постигла и турнир в целом.
Нисканен-шоу, Большунов с серебром, а Непряева с бронзой. «Тур де Ски» разгоняется
Второй престижной лыжной многодневки получился для российских спортсмен куда успешнее первого.
Вчера её все жалели, сегодня — ненавидят. Как Диана Дэвис победила глухоту и прорвалась в сборную России
Одна из главных сенсаций этого сезона: небывалый для танцев на льду прогресс вчерашних юниоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина только что стали серебряными призерами чемпионата России и в январе дебютируют на ЧЕ.
Где правда, а где ложь? На ЦСКА под Новый год устроили атаку: пишут то о банкротстве, то о приходе Николича
Последние дни уходящего года не дают расслабиться армейцам.
«Ливерпуль» упустит три трофея? Как Кубок Африки «убьет» АПЛ
Стартующий 9 января Кубок африканских наций (КАН) станет головной болью для многих клубов АПЛ. Так, «Ливерпуль», уже отстающий от «Ман Сити» на шесть очков, сыграет в Кубке лиги с «Арсеналом» без Садио Мане и Мохамеда Салаха, а в Милан на матч плей-офф Лиги чемпионов отправится спустя неделю после финала КАН.
ЧП на МЧМ! Американцам влепили технарь из-за ковида, а ведь это наш самый сильный соперник по группе
Два хоккеиста молодежной сборной США сдали положительные тесты на коронавирус. Команда отправлена на карантин в полном составе.
Шипачев репетирует Олимпиаду? Как «Динамо» вытащило сумасшедшее дерби с ЦСКА
Четвертое в нынешнем сезоне «силовое дерби» принесло суперволевую победу бело-голубым (4:3), отыгравшимся в концовке с 1:3.
От друга Месси до конкурента Кокорина. Семь самых ожидаемых трансферов 2022 года
Многие футбольные суперзвезды в наступающем году сменят клубную прописку. «Плеймейкер» выделил семь главных трансферов, которые суммарно потянут под 700 миллионов евро!
Клэбо — победу, Большунову — санки. Наши лыжники провалили старт «Тур де Ски»
Мужской и женский финалы спринта в рамках престижной лыжной многодневки обошлись без участия российских спортсменов.
Хватит жалеть Туктамышеву, лучше отправьте ее на чемпионат мира! Рейтинг олимпийского сезона #5
Чемпионат России в Санкт-Петербурге определил трех фигуристок, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы, а затем, скорее всего, и на Олимпиаде. Это Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика