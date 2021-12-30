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Нганну против бывшего тренера, который готовит его соперника

23 января нас ожидает поединок за титул UFC в тяжелом весе. Действующий чемпион Фрэнсис Нганну встретится с Сирилом Ганом.
Нганну против бывшего тренера, который готовит его соперника
30 декабря 2021 08:28
автор: Антон Купреченков
автор фото: Инстаграм Фернандо Лопеса

Этот бой интересен не только своей спортивной составляющей, но и конфликтом чемпиона с бывшим тренером, который сейчас работает с его оппонентом.

Фернандо Лопес — первый тренер Фрэнсиса Нганну по ММА, который работает в французском зале MMA-Factory. Этот человек сделал из Фрэнсиса Нганну чемпиона, но их пути разошлись. Фрэнсис провел в MMA-Factory семь лет, а потом перешел в Xtreme Couture. История очень темная, каждый утверждает обратное.

Вот, что утверждает Фернандо Лопес:

«Разве ты не помнишь, как все было? Ты забыл, как я боролся за тебя, когда твой рекорд был 3-1? Тогда Джо Сильва сказал 'нет'. Когда твой рекорд был 5-1, мне помог друг, у которого были связи в UFC. Ты помнишь это? Я позвонил тебе, и сказал, 'Эй, Фрэнсис, с днем рождения, у меня есть для тебя подарок', а ты спросил, 'тренер, ты купил мне компьютер?', а я ответил, что у меня есть кое-что получше компьютера. Он спросил, 'что это?', и я сказал, 'у меня твой контракт с UFC'. Тогда он мне ответил, 'нет тренер, я просто забыл об этом, ничего такого не имел в виду'. Это был первый конфликтный момент между нами, но тогда я списал это на недопонимание».

Фрэнсис Нганну утверждает, что Лопес ему завидует. История получилась очень неприятная.

Сирил Ган — тренируется под руководством Фернандо Лопеса. Сеть взорвал момент, на одном из турниров UFC Нганну прошел мимо своего тренера и даже не поздоровался.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Скверно, но спортивное противостояние превратилось в местные разборки.

Кто победит

Мы уже говорили, что Нганну пройдет Гана, но в ситуацию вмешивается личность Фернандо Лопеса. Он прекрасно знает все сильные и слабые стороны Фрэнсиса. Будет ли он это использовать — ответ очевиден и это большая проблема для чемпиона. Плюс, Нганну будет испытывать психологическое давление, его тренер в противоположном углу, конфликт с UFC. Все это не прибавляет ему уверенности.

Сирил Ган в последнем своем поединке победил Деррика Льюиса техническим нокаутом в третьем раунде. В его статистике десять побед и ни одного поражения

Фрэнсис Нганну в последнем бою нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде. На его счету шестнадцать побед и три поражения.

источник: «Советский спорт»
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