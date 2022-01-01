Когда ждать поединок Емельяненко и Гусейнова

Что происходит

Артур Гусейнов не унимается, хотя, его конфликт с Александром Емельяненко исчерпал себя, но в действиях обоих бойцов мало логики. Очевидно, что Артур очень хочет заработать денег, а напрягаться как можно меньше. Александр Емельяненко — идеальный кандидат на избиение.

«Дайте мне его уже, терпения уже нет у меня», — написал Артур Гусейнов в Instagram.

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Когда и где состоится поединок

Eagle FC — самая вероятная площадка для противостояния. Промоушен Хабиба Нурмагомедова с радостью возьмется за организацию такого поединка.

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Почему Артур Гусейнов жаждет этого поединка

Будем откровенны, но Артур давно не хватает звезд с неба, хотя, никогда он топовым бойцом и не был, больше скандалил и был всем недоволен. Он считает, что бой с АЕ — это легкие деньги. Да, разница в весе, но Марсио Сантосу это не помешало задушить Емельяненко, но Гусейнов точно не Сантос. Он будет драться в стойке, с борьбой у него не особо ладится.

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Александр Емельяненко потерял свою нокаутирующую мощь, это заметно по последним боям, но удар может вернуться, если Александр будет тренироваться, а с этим делом у него проблемы. Очевидно, что Артур Гусейнов планирует разобраться с ним как можно быстрее.

Когда ждать поединок

Вопрос риторический. Александр Емельяненко планирует провести еще несколько поединков с блогерами, а этот процесс затянется. Бой с Артуром Гусейновым может состояться ранней весной 2022 года.

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Интерес публики

Он будет. Фамилия Емельяненко продолжает притягивать интерес. Плюс, есть конфликт, который разрешится в честном поединке — звучит довольно благородно. Будем ждать и надеяться, что в процесс не вмешается непреодолимая сила разного характера.

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Артур Гусейнов в последнем поединке уступил Александру Шлеменко единогласным решением судей. Он одержал двадцать пять побед и потерпел одиннадцать поражений.

Александр Емельяненко в последнем бою уступил Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде. В его статистике двадцать восемь побед и девять поражений