«Красавица против чудовища». Тейт может сразиться с Андраде

Тейт немного сдала в последнее время и решила, что эту проблему может решить смена весовой категории. Она планирует продолжить выступления в женском наилегчайшем весе. Но там ее ждет Джессика Андраде, которая, как и Миша, является экс-чемпионкой UFC.

Источник фото: Инстаграм Джессики Андраде

Джессика Андраде в восторге от возможности сразится с легендарной Мишей Тейт:

«Недавно я прочитала, что Миша обдумывает идею перехода в наилегчайший вес. Я бы хотела стать ее первой соперницей в новой для нее весовой категории. Может, она никогда об этом не думала, но я пришла в UFC из-за нее. Считаю, что бой между бывшей чемпионкой в легчайшем весе и экс-чемпионкой в минимальной весовой категории стал бы интересным шоу для болельщиков».

Источник фото: Инстаграм Миши Тейт

Этот бой будет очень интересен для аудитории смешанных единоборств. Но есть ли шансы у Тейт? Шансы есть. Но, если быть объективными, их немного. Андраде исповедует очень агрессивный стиль ведения боя, плюс, она стилистически не очень удобна для Миши.

Тейт удачно работает с ударниками, а с борцами испытывает определенные трудности. Андраде – очень сильный борец, умеющий бороться в стойке. Джессика – явный фаворит в поединке. Но Тейт – легенда женского ММА и, с психологической точки зрения, Андраде будет сложно. Этим и может воспользоваться Миша, которая всегда очень хорошо подготовлена ментально.

Источник фото: Инстаграм Миши Тейт

Миша Тейт в последнем поединке уступила Кетлин Виейре единогласным решением судей. Она одержала двадцать побед и потерпела восемь поражений.

Джессика Андраде в последнем поединке победила Синтию Калвилло техническим нокаутом в первом раунде. На ее счету двадцать две победы и девять поражений.

Бой между двумя экс-чемпионками UFC может быть анонсирован в самое ближайшее время.