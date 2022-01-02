Намечается разборка реальных пацанов. Что ожидать от поединка Дацика и Емельяненко

Между бойцами тлеет давний конфликт. Они любят критиковать друг друга и обещают уничтожить при личной встрече.

Александр Емельяненко заявил, что бою быть:

«Я не раз говорил, что наш бой с Дациком запланирован и отмечен в календаре. По моему плану он пройдет в середине или конце марта. Наши менеджеры постоянно на связи и уже имеют договоренность. Более того, этот бой будет сопровождаться большим и громким событием. Поэтому следите за анонсами и ждите новостей».

Источник фото: Инстаграм Вячеслава Дацика

О правилах поединка остается лишь догадываться. Учитывая, что Вячеслав Дацик постоянно дерется в поп-ММА, скорее всего, поединок пройдет по гибридным правилам. Бойцы будут драться в перчатках для ММА, но по правилам бокса.

ЧТО ЖДАТЬ ОТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Дацик в последнее время буквально сносит всех оппонентов. Однако они весьма слабого уровня. У обоих бойцов есть проблемы с кардио, они не смогут драться долго. Емельяненко потерял нокаутирующую мощь, а челюсть не держит удар, Дацик может нокаутировать Александра и сделать это быстро. Но, учитывая слабый уровень обоих бойцов, возможно, все будет с точностью до наоборот. В любом случае, скорее всего, ничего интересного ждать не стоит.

Источник фото: Инстаграм Александра Емельяненко

ПОЕДИНОК ПО ПРАВИЛАМ ММА

Тут ничего не изменится. Дацик и Емельяненко – бойцы, которые совершенно не умеют бороться. Они будут драться в стойке, ситуация станет развиваться по первому сценарию. Мы точно не увидим величайшего сражения в истории единоборств, но поединок наберет хорошие просмотры, а это главное для организаторов.

По правилам ММА на счету Вячеслава Дацика шесть побед и семь поражений, а еще много поединков, которые не вошли в официальную статистику.

В активе Александра Емельяненко двадцать восемь побед при девяти поражениях, а также несколько побед над блогерами и шоуменами.