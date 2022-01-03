Почему Федор Емельяненко непременно сразится с Райаном Бейдером летом этого года

БОЙ С ВАЛЕНТИНОМ МОЛДАВСКИМ

Если быть объективным, поединок Валентина Молдавского и Райана Бейдера не вызывает огромного ажиотажа. Интересно, но не более того. Бейдер очень плохо подрался с Вадимом Немковым и Кори Андерсоном, которые удосрочили его по полной программе. Чего ожидать от боя с россиянином? Поражение и потеря пояса – вот реалии Бейдера.

Источник фото: Instagram Bellator

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С РАЙАНОМ БЕЙДЕРОМ

После победы над Федором Емельяненко Райан очень поверил в себя, перестал нормально тренироваться, откуда и пошли поражения. Нынешний Бейдер – совсем другой боец, очень сильно сдавший на ментальном уровне.

Президент Bellator Скотт Кокер заявил: «Федор сам сказал мне об этом. Если Бейдер победит Валентина Молдавского, Федор хочет встретиться с ним. Так и сказал».

Бейдер не сможет пройти Молдавского. Нет, Валентин совсем не топовый тяжеловес, просто Райан стал совсем плох.

РЕВАНШ С ФЕДОРОМ ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Этот бой просто должен состояться. Если Молдавский уступит, вариантов нет. Но Бейдер проиграет, а тогда он точно будет доступен для реванша в России.

Реванш с Бейдером – великолепное завершение карьеры «Последнего Императора». Федор отправит Райана спать и довольно быстро.

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Вы скажете, что в первом бою Федор уступил случайно – это не так. Бейдер очень сильно сдал, а Емельяненко находится в одной поре. Ждем Райана в России. Реванш может состояться уже будущим летом.

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Райан Бейдер в последнем поединке уступил Кори Андерсону техническим нокаутом в первом раунде. В его рекорде тридцать одна победа и семь поражений.

Федор Емельяненко в последнем бою нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде. В его рекорде сорок побед и шесть поражений.