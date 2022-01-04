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Дос Аньос боится драться с Физиевым и делает вид, что его нет

Рафаэль Дос Аньос активно вызывает на бой Тони Фергюсона, но его ждет Рафаэль Физиев, которого бразилец упорно не замечает.
Дос Аньос боится драться с Физиевым и делает вид, что его нет
04 января 2022 08:45
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос считает, что должен провести следующий поединок против Тони Фергюсона, которому уступил единогласным решением судей шесть лет назад:

«Эй, Тони, ты свободен 19 февраля? Я хочу провести с тобой реванш и UFC дает зеленый свет. Ты готов?»

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Публикация от MMA Junkie (@mmajunkiedotcom)

Тони Фергюсон молчит, но в игру вошел киргизский боец Рафаэль Физиев, который занимает четырнадцатую строчку рейтинга легковесов UFC и идет на серии из пяти побед к ряду. Он давно хочет топовых соперников, а бой с Дос Аньосом — это отличный шанс еще больше заявить о себе.

«Мы уже видели этот бой, и я ответил UFC, что свободен на этот день».

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Публикация от Rafael Fiziev (@rafael_ataman_fiziev)

Состоится ли бой

Дос Аньос желает громкого возвращения, Физиев ему не особо интересен. В случае победы все скажут, что он побил бойца, который находился ниже его в рейтинге. Плюс, Рафаэль Физиев представляют реальную опасность для бразильца, поражение серьезно подпортит позиции экс-чемпиона UFC в легком весе. Решение остается за руководством организации.

Прогноз на возможный поединок

Рафаэль Физиев выглядит очень впечатляющим образом. Он является сильным ударником, его техника не совсем стандартная, но бороться он тоже умеет. На стороне Рафаэля Дос Аньоса большой опыт, который он получил в боях с топовыми оппонентами. Бразилец очень хорошо держит удар, нокаутировать его будет очень проблематично. Физиев младше Дос Аньоса почти на десять лет. У киргизского спортсмена есть неплохие шансы, победа существенно поднимет его в рейтинге. Стоит отметить, что Дос Аньос не выходил в октагон уже больше года.

Рафаль Дос Аньос в последнем бою победил Пола Фелдера раздельным судейским решением. На его счету тридцать побед и тринадцать поражений.

Рафаэль Физиев в последнем поединке нокаутировал Брэдда Ридела в третьем раунде. В его рекорде одиннадцать побед и всего одно поражение.

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Публикация от Rafael Fiziev (@rafael_ataman_fiziev)

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Публикация от Rafael Dos Anjos (@rdosanjosmma)

источник: «Советский спорт»
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