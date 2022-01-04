Харитонов, Молдавский и Бейдер. Главные поединки января

UFC Fight Night 200. Келвин Каттар против Гиги Чикадзе

16 января в Лас-Вегасе состоится первый турнир UFC в 2022 году, который возглавит противостояние грузинского бойца Гиги Чикадзе и американца Келвина Каттара. Нас ожидает поединок двух ярких ударников, которые пробивают себе дорогу к титулу UFC.

UFC 270. Фрэнсис Нганну против Сирил Гана

23 января в Анахайме пройдет первый номерной турнир UFC в этом году. В главном бою вечера временный чемпион Сирил Ган сразится с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну. В рамках турнира состоится дебют россиянина Вячеслава Борщева и очередные поединки: Муслима Салихова, Алексея Олейника.и Мовсара Евлоева.

EFC 45. Сергей Харитонов против Тайрона Спонга

28 января в Майами состоится дебютный турнир лиги Eagle FC в США. В главном бою вечера Сергей Харитонов проведет поединок с Тайроном Спонгом. В рамках турнира выступит экс-боец UFC Кевин Ли и российский проспект Рамазан Курамагомедов.

Bellator 273. Валентин Молдавский против Райана Бейдера

29 января в Аризоне пройдет турнир Bellator. Его возглавит титульное противостояние в тяжелом весе. Россиянин Валентин Молдавский встретится с представителем США Райаном Бейдером.

В рамках турнира россиянин Ислам Мамедов сразится с экс-бойцом UFC Бенсоном Хендерсоном.

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