Джон Джонс вновь планирует вернуться. Кто следующий для скандальной звезды UFC

Легендарный Джон Джонс не дерется уже два года, но постоянно становится участником различных скандалов и конфликтов. Оказывается, он ждет результата боя Нганну и Гана, планируя встретиться с чемпионом и забрать пояс UFC в тяжелом весе.

Джон Джонс: «Я провел несколько дней взаперти в своем офисе, изучая себя и возможных будущих соперников. Я с нетерпением жду, когда определится мой будущий оппонент, чтобы я еще больше мог сконцентрировать свою энергию. Это моя любимая домашняя работа».

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ФРЭНСИС НГАННУ

Поединок Джонса и чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну ждут уже очень давно. Разговоры, если быть честным, уже надоели. Если Нганну победит Гана, то может сразиться с Джонсом. Такой бой выведет гонорары Фрэнсиса на новый уровень.

Что ждать от поединка? Неизвестно в какой форме находится Джонс. Простой дает о себе знать. Но он точно может победить чемпиона. Джонс прекрасно работает в стойке и борется. А, как мы все знаем, у Нганну большие пробелы в борьбе, что продемонстрировал Стипе Миочич в их первом поединке. Однако Джонс еще не испытывал на себе удары подобного тяжеловеса, что может сыграть с ним злую шутку.

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СИРИЛ ГАН

Если Ган победит Нганну, Джонс захочет драться с ним. Сложно сказать, что Сирил сможет противопоставить опытному полутяжеловесу. Единственное, Ган дерется и тренируется, а Джонс занимается непонятно чем.

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Может случиться так, что Джонс не будет с ними драться. Но на обычный рейтинговый бой он точно не согласится. Джон также может сразиться с действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе Гловером Тейшейрой.

ГЛОВЕР ТЕЙШЕЙРА

Джонс победил Тейшейру единогласным решением судей в 2014 году. Сомнительно, что сейчас результат изменится в обратную сторону.

Джон продолжает оставаться величайшим атлетом современности. Очень хочется, чтобы он вернулся и продолжил радовать публику своими выступлениями.

Джонс в последнем поединке победил Доминика Рейеса единогласным решением судей. За свою карьеру Джон одержал двадцать шесть побед и потерпел одно поражение.