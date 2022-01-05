Почему Джейк Пол никогда не будет драться в UFC

Джейк Пол – боксер. Сомнительный, но боксер. Очень маловероятно, что он попробует себя в боях, проводимых по правилам ММА.

Блогер выдвинул ультиматум президенту UFC. И если Дана Уайт все выполнит, Джейк станет частью промоушена. Смешно и фантастично:

УВЕЛИЧИТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ ГОНОРАР ДЛЯ БОЙЦОВ ДО 50 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ (СЕЙЧАС – 12 ТЫСЯЧ)

Начнем с того, что UFC предлагает бойцам многоступенчатую лестницу гонораров, которые будут расти в случае побед. Никто не станет это менять. UFC пользуется колоссальной популярностью и никакой блогер им не указ.

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ГАРАНТИРОВАТЬ БОЙЦАМ 50 ПРОЦЕНТОВ ГОДОВОЙ ВЫРУЧКИ UFC (1 МЛРД ДОЛЛАРОВ В 2021 ГОДУ)

Это еще более фантастично. Получается, что можно не драться весь год и претендовать на выручку, просто сидя у телевизора и наблюдая за боями коллег? Нет. Тогда как? Такого рода требование Джейка Пола – просто слова, которые очень сложно оформить юридически.

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ОБЕСПЕЧИТЬ ДОЛГОСРОЧНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ БОЙЦОВ

Поразительно, но это есть в UFC. Бойцы, завершившие контрактные обязательства, могут рассчитывать на помощь организации. Если у спортсмена травма, полученная в результате выступлений в UFC, промоушен помогает ему в лечении.

ФИНАЛ

Пол занимается пустой болтовней, поверхностно обсуждая определенные моменты. Джейк продолжит выступления по правилам бокса, а его победы будут зависеть от количества зеленых банкнот в его кошельке.