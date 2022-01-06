Шлеменко на опыте. Почему Одилов не сможет удержать пояс Eagle FC

Александр Шлеменко открывается фаворитом в этом поединке. Действующий чемпион Eagle FC в среднем весе считает обратное:

«Все недооценивают меня, но бой со Шлеменко все покажет. Я заряжен на эту защиту. У меня такая команда, с которой возможно абсолютно всё».

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Шанс для Одилова

Если Фаридун Одилов победит Александра Шлеменко, то громко заявит о себе для западной аудитории, которой он еще не известен. Этот бой, безусловно, станет для него самым большим вызовом в карьере.

Мотивация Шлеменко

Александр Шлеменко хочет забрать очередной пояс и зайти с ним в UFC. На его стороне огромный опыт и очень сильная оппозиция, которой не было у Одилова.

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Оппозиция

Список соперников Александра Шлеменко откровенно впечатляет. Он продолжает развиваться и становиться сильнее. Одилов выглядит очень уверенно, но основная масса его оппонентов далеко не в топе. Шавкат Рахмонов — единственный боец известный широкой публике, а Одилов уступил ему техническим нокаутом.

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Прогноз

Опыт должен забрать свое. Александр Шлеменко одержит победу, бой не будет легким или быстрым, скорее всего, он продлится весь отведенный отрезок. Фаридун Одилов будет уповать на борьбу, Шлеменко ожидают постоянные попытки прохода в ноги, но, как показывает практика, Александр научился очень хорошо защищаться от них и изматывать своего соперника. У Фаридуна Одилова есть шансы, но Шлеменко выглядит откровенно предпочтительнее.