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Шлеменко на опыте. Почему Одилов не сможет удержать пояс Eagle FC

22 марта Eagle FC планирует организовать поединок между действующим чемпионом организации Фаридуном Одиловым и экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко. «Советский спорт» проводит аналитику.
Шлеменко на опыте. Почему Одилов не сможет удержать пояс Eagle FC
06 января 2022 08:08
автор: Антон Купреченков
автор фото: «Вестник ММА»

Александр Шлеменко открывается фаворитом в этом поединке. Действующий чемпион Eagle FC в среднем весе считает обратное:

«Все недооценивают меня, но бой со Шлеменко все покажет. Я заряжен на эту защиту. У меня такая команда, с которой возможно абсолютно всё».

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Публикация от ФАРИДУН ОДИЛОВ (@odilov.faridun)

Шанс для Одилова

Если Фаридун Одилов победит Александра Шлеменко, то громко заявит о себе для западной аудитории, которой он еще не известен. Этот бой, безусловно, станет для него самым большим вызовом в карьере.

Мотивация Шлеменко

Александр Шлеменко хочет забрать очередной пояс и зайти с ним в UFC. На его стороне огромный опыт и очень сильная оппозиция, которой не было у Одилова.

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Оппозиция

Список соперников Александра Шлеменко откровенно впечатляет. Он продолжает развиваться и становиться сильнее. Одилов выглядит очень уверенно, но основная масса его оппонентов далеко не в топе. Шавкат Рахмонов — единственный боец известный широкой публике, а Одилов уступил ему техническим нокаутом.

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Прогноз

Опыт должен забрать свое. Александр Шлеменко одержит победу, бой не будет легким или быстрым, скорее всего, он продлится весь отведенный отрезок. Фаридун Одилов будет уповать на борьбу, Шлеменко ожидают постоянные попытки прохода в ноги, но, как показывает практика, Александр научился очень хорошо защищаться от них и изматывать своего соперника. У Фаридуна Одилова есть шансы, но Шлеменко выглядит откровенно предпочтительнее.

источник: «Советский спорт»
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