Возвращение польской королевы. Енджейчик отправляется в поход за поясом UFC

Все думали, что экс-чемпионка UFC в минимальном весе Йоанна Енджейчик больше не будет драться, а она снова решила попробовать вернуть утраченный титул:

«Вы считали, что я больше не буду выступать в UFC. Но меня исключили из рейтингов, потому что я долго не выступала. А теперь я возвращаюсь и подерусь за звание главной претендентки. Скорее всего, моей следующей соперницей станет Вейли Жанг. Я думала, что встречусь с Карлой Эспарзой, но она получила титульный бой, а Марина Родригес будет драться с Янь Сяонянь. Так что остается только Вейли Жанг. Дана Уайт предлагал мне сразу подраться за титул, но тогда мне пришлось бы ждать до ноября-декабря».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk)

Бой с Вейли Жанг очень интересен. Спортсменки дрались год назад и провели достаточно близкий поединок, который завершился раздельным решением судей в пользу китайской спортсменки.

Енджейчик чередует победы и поражения, но и Жанг находится не в самом лучшем моральном состоянии. Польская спортсменка может ее реваншировать и обеспечить себе дорогу к титульному шансу.

Йоанна Енджейчик — это великолепная ударница, которая стала чемпионкой UFC нокаутировав Карлу Эспарзу.

Бои с Роуз Намаюнас

Польская спортсменка дважды дралась с действующей чемпионкой Роуз Намаюнас и оба раза не смогла победить. Скорее всего, в этом году, нас ожидает их третий бой, возможно, что Енджейчик возьмет реванш и сможет вернуть свой титул.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk)

Йоанна Енджейчик является одной из самых опытных девушек-бойцов, которая может рассчитывать на самые высокие достижения.

Польская спортсменка в последнем бою уступила Вейли Жанг раздельным решением судей. В ее статистике восемнадцать побед и четыре поражения.