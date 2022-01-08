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В разработке. Чимаев может сразится с Бернсом 9 апреля

Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс дали устное согласие на бой, который может состояться уже 9 апреля.
В разработке. Чимаев может сразится с Бернсом 9 апреля
08 января 2022 08:05
автор: Антон Купреченков
автор фото: ВКонтакте UFC

«9 апреля», – написал Бернс Чимаеву в директ инстаграма. «Да, брат. Договорились», – ответил Хамзат.

Гилберт Бернс — это второй номер рейтинга полусредневесов UFC. Бой с ним станет настоящей проверкой бойцовских навыков Хамзата Чимаева. Многие утверждают, что шведского проспекта сможет остановить только действующий чемпион Камару Усман, который победил Бернса техническим нокаутом в третьем раунде.

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Публикация от GILBERT BURNS «DURINHO» 🇧🇷 (@gilbert_burns)

Что Бернс может предложить Чимаеву

Бразильский боец — это настоящий универсал. Он владеет черным поясом по Бразильскому джиу-джитсу, его партер находится на очень высоком уровне. Бернс — нокаутер, в его статистике много побед нокаутом и техническим нокаутом, а еще он обладает большим опытом проведения поединков с самыми топовыми соперниками. Хамзату будет очень нелегко.

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Публикация от GILBERT BURNS «DURINHO» 🇧🇷 (@gilbert_burns)

За Чимаева

Хамзат очень уверен в себе, что играет большую роль в его мотивации и психологическом состоянии. Он нацелен на самые высокие цели. Все мы ждем, что он выйдет и деклассирует Бернса, а потом получит право на бой с Камару Усманом.

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Публикация от Khamzat Chimaev (@khamzat_chimaev)

За Бернса

Чимаев никогда не дрался с бойцами уровня Бернса. Безусловно, что это самый серьезный вызов для шведского бойца чеченского происхождения. Возможно, что в этом бою мы увидим совсем иного Чимаева, который еще не готов к подобным вершинам.

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Публикация от Khamzat Chimaev (@khamzat_chimaev)

Почему Чимаеву надо побеждать

Если Хамзат проиграет, то на него обрушится шквал критики его недоброжелателей, которые очень ждут повода поднять голову.

Гилберт Бернс в последнем поединке победил Стивена Томсона единогласным решением судей. На его счету двадцать побед и четыре поражения.

Хамзат Чимаев в последнем бою задушил Ли Джинлианга в первом раунде. В его статистике десять побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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