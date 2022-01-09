Волкановски – чемпион, который боится драться с сильными оппонентами

У Макса Холлоуэя обострилась старая травма и он не сможет встретиться с Александром Волкановски в ближайшее время. На замену готов выйти тройной чемпион Генри Сехудо:

«Triple C спешит на помощь. Дана Уайт у тебя есть мой номер».

Реакции, разумеется, не последовало, Волкановски не замечает Сехудо, а сам ищет себя противника. Это смешно, но он предложил подраться «Корейскому Зомби:

«Корейский Зомби. Давай сделаем это на UFC 272».

Это предложение вызвало бурную реакцию в бойцовском сообществе. Мы неоднократно писали, что Алекс Волкановски избегает третьего поединка с Максом Холлоуэйем, а поединок с Генри Сехудо — это еще страшнее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Volkanovski (@alexvolkanovski)

Чен Сон Джон — это очень нестабильный боец, он чередует победы и поражения. Да, он демонстрирует яркие и зрелищные поединки, но этого мало, чтобы стать претендентом. Волкановски будет много бороться, сушить поединок и финиширует корейца в поздних раундах. Будем надеяться, что UFC пресечет подобные попытки самовольного матчмейкинга и доверит подобное компетентным лицам.

Бой с Генри Сехудо

Это настоящий вызов для чемпиона. «Triple C» может составить для Волкановски настоящую конкуренцию, а его возвращение станет невероятно медийным событием, которое достойно для номерного турнира UFC. Макс Холлоуэй может сразиться с победителем этого боя. Кстати, Сехудо давно хочет драться против Волкановски и готов вернуться в ММА ради такого вызова.

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Александр Волкановски в последнем бою победил Брайана Ортегу единогласным решением судей. Он одержал двадцать две победы и потерпел одно поражение.

Макс Холлоуйэй в последнем поединке победил Яира Родригеса единогласным решением судей. На его счету двадцать три победы и шесть поражений.

Генри Сехудо в последнем бою победил Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. В его рекорде шестнадцать побед и два поражения.