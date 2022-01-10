«Тухугов или семизначный чек». Лобов планирует вернуться в UFC

Артем Лобов снова появился на бойцовских радарах, уйти из боев не получилось:

«У меня есть много предложений, но я себе напоминаю, что дал обещание. Есть только два варианта, при которых я вернусь. Первый — бой с Тухуговым. Мне плевать, ушел я из спорта или нет, всегда хотел этот поединок. Второй вариант — если кто-то воплотит мою мечту и предложит мне семизначный чек, это многое изменит. Это будет хорошим подспорьем для моей семьи. Так что есть два варианта — Тухугов или семизначный чек».

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Что движет Артемом Лобовым

Артем знаменит своей дружбой с Конором Макгрегором и конфликтом с Хабибом Нурмагомедовым, а бой с Зубайрой Тухуговым — последствие произошедших событий. Финансовый вопрос — единственное, что может двигать Лобовым. Очевидно, что деньги заканчиваются и нужны новые поступления.

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Бой с Тухуговым — это очень интересно, такое событие может состояться только в рамках UFC. Видимо, что Лобов снова хочет попробовать свои силы в лучшем промоушене мира, а Конор Макгрегор очень легко может ему помочь.

Шансы в бою с Тухуговым

Их нет. Лобов совсем не борется, в стойке он уступит Зубайре, но у боя есть интересная история и она имеет шанс на продолжение. Этот поединок станет очень ожидаемым событием для фанатов ММА из стран бывшего СССР.

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Артем Лобов последний раз проводил поединок по правилам ММА в 2018 году. Он уступил Майклу Джонсону единогласным решением судей. На его счету шестнадцать побед и шестнадцать поражений.

Зубайра Тухугов в последнем бою одержал победу над Рикардо Рамосом единогласным судейским решением. В его статистике двадцать побед и пять поражений.