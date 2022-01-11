Кайла Харрисон в UFC. Перспективы доминирующей чемпионки PFL в лучшей лиги мира

ПРОБЛЕМА С ВЕСОМ

Кайла Харрисон — чемпионка PFL в женской легкой весовой категории. Проблема в том, что в UFC такого веса нет, она слишком большая и ей придется спускаться на категорию ниже, а может и на пару категорий. Сможет ли она это сделать? Очевидно, что это главная причина ее раздумий. Харрисон может потерять в силе и не успеть восстановиться перед боем, а это большая проблема.

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ЖЕНСКИЙ ПОЛУЛЕГКИЙ ВЕС

С полулегким весом у UFC большие вопросы. Аманда Нуньес — чемпионка и единственная представительница в этой весовой категории. Кайла Харрисон может дебютировать в нем и сразу встретиться с Амандой Нуньес, но это не решит проблему данного веса. Бой с Амандой очень интересная история. Если учитывать, что у Нуньес открылись большие проблемы в борьбе, то Кайла имеет неплохие шансы на успех.

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ЖЕНСКИЙ ЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС

Тут у Кайлы Харрисон оппозиции гораздо больше. UFC может сразу предложить ей титульный бой против Джулианны Пенья или претендентское противостояние с Амандой Нуньес. Мы видим, что сражение с Амандой просто неизбежно. Рядом находится Холли Холм, которая хочет проверить навыки Харрисон в стойке. Противостояние борца и ударника — это мы очень любим.

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ЖЕНСКИЙ НАИЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС

Валентина Шевченко может полностью протестировать Кайлу Харрисон, но очень сомнительно, что Кайла сможет сделать такой вес.

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Очень хочется, чтоб Кайла Харрисон оказалась в UFC и порадовала фанатов женского ММА своими поединками.

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Харрисон в последнем бою провела рычаг локтя Тэйлор Гуагдадо во втором раунде. В ее статистике двенадцать побед и ни одного поражения.