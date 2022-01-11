Остапа понесло. Оливейра планирует драться за пояс в двух весовых категориях

Чарльз Оливейра очень верит в себя и готов сразиться с чемпионами в двух весовых категориях. Он останется таким самоуверенным до боя с Исламом Махачевым.
«Я действительно думал, что уже никогда не смогу спуститься в 145 фунтов, но последняя весогонка показала, что я легко сделал 155 фунтов, и при этом мой организм не был обезвожен, так что я верю, что смогу уложиться в лимит полулегкого веса.
Если бы у меня была возможность сразу драться за пояс в полулегком весе, я бы это сделал. Кроме того, если бы у меня была возможность драться за титул в полусреднем весе, я бы поднялся вверх, но если бы у меня был выбор, я бы предпочел сначала спуститься в 145 фунтов. Полагаю, это было бы более целесообразно. В любом случае, стать первым бразильским чемпионом UFC в двух весовых категориях было бы здорово».
Чарльз Оливейра
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БОЙ С АЛЕКСОМ ВОЛКАНОВСКИ
Александр Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе, который боится сильных оппонентов. Может случиться, что и Оливейру он испугается. Чарльз больше, может и придушить, лучше подобрать себе более слабого соперника и насладиться защитой титула. Такого боя не будет.
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БОЙ С КАМАРУ УСМАНОМ
Затея, мягко говоря, весьма сомнительная. Чарльз Оливейра считает себя очень сильным, но Камару Усман его просто уничтожит. Усман лучше во всех аспектах. Его тейкдаун гораздо эффективнее, а удар сильнее. Дана Уайт не допустит такого боя, который обесценит значимость пояса UFC в легком весе.
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Чарльз Оливейра занимается самопиаром и продолжает зарабатывать себе бонусы подобными высказываниями.
Бразилец в последнем поединке задушил Дастина Порье в третьем раунде. В его статистике тридцать две победы и восемь поражений.