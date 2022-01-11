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Остапа понесло. Оливейра планирует драться за пояс в двух весовых категориях

Чемпион UFC в легкой весовой категории Чарльз Оливейра решил, что одного пояса ему мало. «Советский спорт» разбирается в ситуации.
Остапа понесло. Оливейра планирует драться за пояс в двух весовых категориях
11 января 2022 10:15
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Чарльз Оливейра очень верит в себя и готов сразиться с чемпионами в двух весовых категориях. Он останется таким самоуверенным до боя с Исламом Махачевым.

«Я действительно думал, что уже никогда не смогу спуститься в 145 фунтов, но последняя весогонка показала, что я легко сделал 155 фунтов, и при этом мой организм не был обезвожен, так что я верю, что смогу уложиться в лимит полулегкого веса.

Если бы у меня была возможность сразу драться за пояс в полулегком весе, я бы это сделал. Кроме того, если бы у меня была возможность драться за титул в полусреднем весе, я бы поднялся вверх, но если бы у меня был выбор, я бы предпочел сначала спуститься в 145 фунтов. Полагаю, это было бы более целесообразно. В любом случае, стать первым бразильским чемпионом UFC в двух весовых категориях было бы здорово».

Чарльз Оливейра

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Публикация от Charles Oliveira (@charlesdobronxs)

БОЙ С АЛЕКСОМ ВОЛКАНОВСКИ

Александр Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе, который боится сильных оппонентов. Может случиться, что и Оливейру он испугается. Чарльз больше, может и придушить, лучше подобрать себе более слабого соперника и насладиться защитой титула. Такого боя не будет.

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Публикация от Alexander Volkanovski (@alexvolkanovski)

БОЙ С КАМАРУ УСМАНОМ

Затея, мягко говоря, весьма сомнительная. Чарльз Оливейра считает себя очень сильным, но Камару Усман его просто уничтожит. Усман лучше во всех аспектах. Его тейкдаун гораздо эффективнее, а удар сильнее. Дана Уайт не допустит такого боя, который обесценит значимость пояса UFC в легком весе.

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Публикация от KAMARU USMAN (@usman84kg)

Чарльз Оливейра занимается самопиаром и продолжает зарабатывать себе бонусы подобными высказываниями.

Бразилец в последнем поединке задушил Дастина Порье в третьем раунде. В его статистике тридцать две победы и восемь поражений.

источник: «Советский спорт»
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