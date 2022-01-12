Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Майкл Чендлер ищет нового соперника и планирует вернуться на победную тропу

Экс-чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер обозначил список желаемых соперников.
Майкл Чендлер ищет нового соперника и планирует вернуться на победную тропу
12 января 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Топовый боец UFC Майкл Чендлер заявил, что готов вернуться в октагон в ближайшее время:

«Есть пара бойцов, поединки с которыми имеют смысл. Как я уже говорил, один из них – Конор Макгрегор. Он хочет вернуться примерно в то же время, что и я.

Я не буду сидеть и говорить, что он во главе списка. Но в этом поединке есть смысл. В поединке с Тони Фергюсоном есть смысл. В поединке с Дастином Порье есть смысл. В поединке с Нейтом Диазом есть смысл.

Есть несколько ребят, которые стоят выше меня в рейтинге, но у которых уже есть поединки. Это Ислам Махачев и Бенеил Дариуш. Джастин Гейджи думает, что будет драться с Чарльзом Оливейрой, но Конор может ворваться без очереди. Не думаю, что это случится, но все возможно».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Michael Chandler (@mikechandlermma)

КОНОР МАКГРЕГОР

Бой с ирландским бойцом может состояться весной. Конор Макгрегор восстанавливается после тяжелого перелома голени и занимает девятую строчку рейтинга лучших легковесов. Многие считают, что достижения и уровень Чендлера сильно переоценены. Конору нужны новые победы, поединок с Майклом – отличный шанс для громкого возвращения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

ТОНИ ФЕРГЮСОН

Мексиканец предложил Чендлеру провести поединок в феврале. Майкл ответил в очень осторожной форме:

«Я бы с удовольствием подрался с Тони, вот только для этого нужно правильное время. Для подготовки к поединку нужно от восьми до десяти недель. Я очень серьезно отношусь к ММА, и основательно подхожу к каждому бою. Не собираюсь драться с парнем такого калибра, выходя на пятинедельном уведомлении».

Есть вариант, что Чендлер не хочет боя с Фергюсоном. Майкл понимает, что Тони планирует драться в ближайшее время и ждать экс-чемпиона Bellator не станет.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ДАСТИН ПОРЬЕ

Обратите внимание, что Чендлер вызывает бойцов, которые не идут на победной серии. Создается впечатление, что Майкл ищет не самого мотивированного и «голодного» соперника. Кажется, что Дастин может его победить и вернуться на победную дорогу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dustin Poirier (@dustinpoirier)

НЕЙТ ДИАЗ

«Стоктонский гангстер» – великолепный вариант, а главное, наиболее безопасный для Чендлера. Диаз сильно сдал, но даст бой и может нокаутировать Чендлера, хотя это и маловероятно. Скорее всего, Нейт пропустит массу ударов, бой будет остановлен рефери, Диаз устроит скандал и будет говорить, что его засудили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nate Diaz (@natediaz209)

Майкл Чендлер в последнем поединке уступил Джастину Гейджи единогласным решением судей. В его статистике двадцать две победы и семь поражений.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Девушка Сафонова, ради которой он бросил жену, лишилась волосОсобенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноКак я на рыбалку с женой друга ездил и что из этого вышло
КХЛ — Коронавирусная хоккейная лига! Как «Йокерит» и «Ак Барс» одержали статусные победы в условиях ковида
Команды Лаури Марьямяки и Дмитрия Квартальнова посреди очередного всплеска ковидного бесчинства удачно съездили соответственно в Москву и Петербург, обыграв «Динамо» (3:2) и СКА (3:1).
КХЛ не испугалась «омикрона». А, может, в лиге уверены в отмене Олимпиады?
КХЛ обсуждала, обсуждала вопрос с остановкой чемпионата из-за сложной эпидемиологической ситуации, но так и не решилась поставить регулярку на паузу. Несмотря на новые случаи вспышек ковида в клубах и новых переносов матчей.
«Лига Ставок» разыграет поездку в гости к Головину, Paddy Power ищет клуб для Уилшира. Букмекерский обзор
Очередная порция новостей букмекерского рынка.
В «Локо» — распродажа, в «Динамо» — Смолов, а в «Спартаке» — нутриционист. Обзор трансферов РПЛ
«Плеймейкер» рассказывает о последних трансферных новостях из клубов Российской Премьер-Лиги.
Шанс Мозалева, «тест на блат» для Дэвис и «золотой покер» России. Интриги ЧЕ по фигурному катанию
В среду, 12 января, в Таллине стартует чемпионат Европы. Он станет последней проверкой перед Олимпиадой для фигуристов нашей сборной и может вызвать замены в ее составе.
«Мы готовы идти ва-банк». Глава «Лиги Ставок» рассказал о борьбе за контракт с РПЛ и трендах букмекерского рынка
Президент и совладелец БК «Лига Ставок» Юрий Красовский подвел итоги 2021 года и поделился планами на будущее в большом интервью «Рейтингу Букмекеров». Приводим основные тезисы.
Родила царица в ночь не то сына, не то дочь… Реакция на участие в Олимпиаде первого «небинарного» спортсмена
В Пекине-2022 США будет представлять небинарный фигурист Тимоти Ледук. Он не мужчина и не женщина. И это не всем нравится.
Большунов «уронил» наши пекинские акции. Олимпийский прогноз для сборной России #2
Соревнования двух новогодних недель заставили нас скорректировать – увы, не в лучшую сторону - общий прогноз по количеству российских побед на зимней Олимпиаде, которая откроется 4 февраля.
«С Орешкиным общаюсь чаще, чем с Гинером». Алексей Березуцкий — о работе в ЦСКА и возвращении брата Василия
Алексей Березуцкий рассказал Нобелю Арустамяну о том, как набирается тренерского опыта в ЦСКА. «Плеймейкер» приводит фрагменты большого интервью.
«Первый после Бога» Миранчук, коллекционер унитазов Кокорин и Йозе Марино из Балашихи. Обзор мемов
Главные посленовогодние спортивные события в картинках и цитатах.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика