Майкл Чендлер ищет нового соперника и планирует вернуться на победную тропу

Топовый боец UFC Майкл Чендлер заявил, что готов вернуться в октагон в ближайшее время:

«Есть пара бойцов, поединки с которыми имеют смысл. Как я уже говорил, один из них – Конор Макгрегор. Он хочет вернуться примерно в то же время, что и я.

Я не буду сидеть и говорить, что он во главе списка. Но в этом поединке есть смысл. В поединке с Тони Фергюсоном есть смысл. В поединке с Дастином Порье есть смысл. В поединке с Нейтом Диазом есть смысл.

Есть несколько ребят, которые стоят выше меня в рейтинге, но у которых уже есть поединки. Это Ислам Махачев и Бенеил Дариуш. Джастин Гейджи думает, что будет драться с Чарльзом Оливейрой, но Конор может ворваться без очереди. Не думаю, что это случится, но все возможно».

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КОНОР МАКГРЕГОР

Бой с ирландским бойцом может состояться весной. Конор Макгрегор восстанавливается после тяжелого перелома голени и занимает девятую строчку рейтинга лучших легковесов. Многие считают, что достижения и уровень Чендлера сильно переоценены. Конору нужны новые победы, поединок с Майклом – отличный шанс для громкого возвращения.

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ТОНИ ФЕРГЮСОН

Мексиканец предложил Чендлеру провести поединок в феврале. Майкл ответил в очень осторожной форме:

«Я бы с удовольствием подрался с Тони, вот только для этого нужно правильное время. Для подготовки к поединку нужно от восьми до десяти недель. Я очень серьезно отношусь к ММА, и основательно подхожу к каждому бою. Не собираюсь драться с парнем такого калибра, выходя на пятинедельном уведомлении».

Есть вариант, что Чендлер не хочет боя с Фергюсоном. Майкл понимает, что Тони планирует драться в ближайшее время и ждать экс-чемпиона Bellator не станет.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ДАСТИН ПОРЬЕ

Обратите внимание, что Чендлер вызывает бойцов, которые не идут на победной серии. Создается впечатление, что Майкл ищет не самого мотивированного и «голодного» соперника. Кажется, что Дастин может его победить и вернуться на победную дорогу.

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НЕЙТ ДИАЗ

«Стоктонский гангстер» – великолепный вариант, а главное, наиболее безопасный для Чендлера. Диаз сильно сдал, но даст бой и может нокаутировать Чендлера, хотя это и маловероятно. Скорее всего, Нейт пропустит массу ударов, бой будет остановлен рефери, Диаз устроит скандал и будет говорить, что его засудили.

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Майкл Чендлер в последнем поединке уступил Джастину Гейджи единогласным решением судей. В его статистике двадцать две победы и семь поражений.