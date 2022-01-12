Что будет, если Стерлинг снова откажется от боя с Яном

Дата реванша постоянно меняется. Говорят, что теперь он должен пройти в апреле. Руководство UFC обсуждает возможные варианты. Но это не страшно, опасно поведение Стерлинга, который может отказаться от боя в любой момент. Пока же он продолжает сотрясать интернет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aljamain Sterling (@funkmastermma)

ЕСЛИ СТЕРЛИНГ ТРАВМИРУЕТСЯ

UFC может принять радикальное решение и лишить его титула, что будет правильно. Долго бегать ему не дадут. Алджамейн придумает травму, будет плакать и завершит карьеру. Такое развитие событий нельзя исключать.

С КЕМ БУДЕТ ДРАТЬСЯ ЯН

Ти Джей Диллашоу – наиболее оптимальный и интересный вариант. Диллашоу может составить серьезную конкуренцию Петру Яну. Ти Джей – нокаутер, стилистически схож с россиянином. Нас будет ожидать битва двух ударников высочайшего уровня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TJ Dillashaw (@tjdillashaw)

Жозе Альдо – бразильская легенда. Он вновь отправляется в поход за титулом. Экс-чемпион находится в очень хорошей форме. Реванш с Яном ему не особо интересен. Поединок пройдет по сценарию их первого боя, но Петр финиширует его гораздо раньше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от José Aldo Junior (@josealdojunioroficial)

Мераб Двалишвили – боец, который поддерживает Стерлинга и говорит много откровенной ерунды. Поединок с ним имеет свою историю. Шансов у Мераба фактически нет, но у Петра есть полное право наказать его за длинный язык и закрыть вопрос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MERAB DVALISHVILI-THE MACHINE (@merab.dvalishvili)

Будем надеяться, что все рассуждения так и останутся словами, а Стерлинг найдет в себе моральные силы и проведет реванш с Петром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Петр «No Mercy» Ян (@petr_yan)

Петр Ян в последнем поединке победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей. На его счету шестнадцать побед и два поражения.