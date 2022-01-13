Реванш Емельяненко и Харитонова может состояться в рамках промоушена OPEN FC

«С кем мог бы Александр подраться в Open FС? Антонио Силва, например. Это два ветерана. Все-таки мне кажется, что у Александра тоже уже есть статус ветерана ММА. Я думаю, что это было бы интересное противостояние. И, конечно, я хотел бы увидеть бой Александра Емельяненко с Сергеем Харитоновым. Это уже было бы раскрученное событие, которое могло бы претендовать на бой года».

Александр Гурьянов

Бой с Антонио Силвой

«Бигфут» давно перестал быть грозным бойцом, от его былой мощи не осталось и следа. Создается впечатление, что он просто пытается заработать на остатках своей славы и является трамплином для продвижение малоизвестных спортсменов. Он идет на серии из шести поражений подряд. Александр и Силва находятся примерно в одной форме, они падают от хорошего удара и давно забыли о своем кардио. Скорее всего, бразилец просто свалит Емельяненко и забьет его в партере. В статистике Антонио Силвы девятнадцать побед и тринадцать поражений.

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Бой с Сергеем Харитоновым

Сергей Харитонов и Александр Емельяненко дрались в далеком 2006 году на турнире Pride FC в Японии. Бой получился очень валидольным и интересным, Александр Емельяненко одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Разговоры о реванше идут много лет. Будем надеяться, что OPEN FC сможет закрыть этот вопрос, но это будет довольно сложно. Харитонов дерется в Bellator и Eagle FC, а Емельяненко избивает блогеров. Спортивного интереса в этом бою осталось крайне мало. Сергей Харитонов — это боец, который сохранил свои бойцовские кондиции. Он нокаутирует Александра Емельяненко в самом начале боя и завершит эту историю. Сергей Харитонов одержал тридцать две победы и потерпел восемь поражений.

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Александр Емельяненко в последнем бою был задушен Марсио Сантосом в первом раунде. В его рекорде двадцать восемь побед и девять поражений.