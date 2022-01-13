Нокаутер из ONE FC дебютирует в лиге Хабиба Нурмагомедова

Eagle FC продолжает подписывать талантов и пополнять кард турнира в США.

Раймонд Магомедалиев — новое пополнение промоушена Хабиба Нурмагомедова. Ему тридцать один год, он выступает в полусреднем весе и имеет большую любительскую базу. В 2015 году Магомедалиев стал победителем чемпионата Москвы по ММА, но быстро перешел в профессионалы и от любительской карьеры в ММА отказался, но продолжил двигаться в боевом самбо, стал чемпионом России и мира.

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Раймонд Магомедалиев провел несколько поединков в рамках Fight Nights Global, а затем стал частью сингапурского промоушена ONE FC.

Россиянин проиграл в дебютном поединке, но сумел реабилитироваться и одержал три победы подряд.

Теперь Раймонд Магомедалиев продолжит карьеру в Eagle FC и дебютирует 29 января на турнире в Майами, а его соперником станет американец Энтони Нджокуани, который имеет богатый опыт, хорошо бьет и плохо борется.

Раймонд проходит активную подготовку в США и тренируется на базе American Top Team, где работает с топовыми российскими бойцами. Его дебют в США станет знаковым событием и возможностью заявить о себе на ином уровне. Магомедалиев будет нацелен на нокаут.

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Раймонд Магомедалиев в последнем поединке победил Тайлера Макгуайра единогласным судейским решением. Он одержал девять побед и потерпел два поражения.