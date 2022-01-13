Eagle FC открывает новые горизонты. Сехудо будет комментировать турниры Хабиба

Eagle FC собирает максимально медийный и профессиональный состав
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Сайрус Фис — комментатор. Он известен своей работой во многих промоушенах: ACA, Brave FC, Cage. Фис комментирует турниры по борьбе и боксу, а это означает, что он максимально в теме происходящего в октагоне.
Генри Сехудо — комментатор. Triple C не нуждается в представлении. Он хорош во всех направлениях. Очень интересно будет наблюдать за ним на комментаторском поприще.
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Фелиция Спенсер — комментатор. Приятная неожиданность, но промоушен Хабиба будет комментировать женщина-боец, которая дерется в UFC и имеет самую высокую оппозицию.
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Рэй Флорес — анонсер. Известный актер и ринг-анонсер станет отличным добавлением в медийную команду Eagle FC.
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Дженнифер Стерджер — корреспондент. Американская модель и телеведущая станет брать интервью у бойцов организации. Эффектная Стерджнер великолепно вписывается в новую команду.
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Дебютный турнир лиги Eagle FC в США состоится 28 января. Его возглавит противостояние Сергея Харитонова и Тайрона Спонга.