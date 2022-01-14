Некорректное поведение команды претендента. Почему симпатии фанатов на стороне Нганну

Фернанд Лопес — бывший тренер Фрэнсиса Нганну и нынешний тренер Сирила Гана. Он активно пытается дестабилизировать своего бывшего подопечного и залезть в его голову. Постоянные интервью, видео спаррингов — это выводит чемпиона из себя.

Изначально, я не отдавал ни единого шанса Сирилу Гану, но сейчас ситуация изменилась. Постоянные нападки в сети, критика, все это очень негативно влияет на состояние чемпиона.

«Это видео не раскрывает всего, что произошло на той тренировке. У обоих парней были возможности во время того спарринга, но мы не хотели манипулировать отснятым материалом. Особенно Сирил не хотел, чтобы я публиковал весь ролик, потому что конкретно во время того спарринга Фрэнсис пропустил удар коленом в печень и упал. Мне пришлось остановить тренировку. Это факт. Нганну сидел тогда на своей заднице. Если Фрэнсис хочет заявить, что я лгу и это не правда, я опубликую полное видео».

Фернанд Лопес

Нганну утверждал, что его бывшему тренеру очень не хватает славы. Лопес дает интервью, постит видео — минута славы наступила.

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Нганну понимает, что Лопес раскрыл все его карты для Гана.

Шансы чемпиона

Их стало меньше, но Нганну фантастический спортсмен. Он постарается снести Гана на первой минуте, буквально втоптать его в канвас и это понимают все. Лопес составил стратегию, Ган будет действовать согласно его инструкциям, но сможет ли он? На бумаге все очень гладко, а на деле?. Нельзя исключать, что Нганну нокаутирует Сирила и отправится к Дане Уайту, который будет вынужден принять его финансовые претензии и предложить новый контракт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Francis Ngannou (@francisngannou)

Фрэнсис Нганну в последнем поединке нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде. В его рекорде шестнадцать побед и три поражения.

Сирил Ган в последнем бою победил Деррика Льюиса техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету десять побед и ни одного поражения.