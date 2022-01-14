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Некорректное поведение команды претендента. Почему симпатии фанатов на стороне Нганну

До боя лучших тяжеловесов мира остается совсем мало времени. Действующий чемпион UFC Фрэнсис Нганну и временный чемпион Сирил Ган сразятся 23 января.
Некорректное поведение команды претендента. Почему симпатии фанатов на стороне Нганну
14 января 2022 09:04
автор: Антон Купреченков
автор фото: ВКонтакте UFC

Фернанд Лопес — бывший тренер Фрэнсиса Нганну и нынешний тренер Сирила Гана. Он активно пытается дестабилизировать своего бывшего подопечного и залезть в его голову. Постоянные интервью, видео спаррингов — это выводит чемпиона из себя.

Изначально, я не отдавал ни единого шанса Сирилу Гану, но сейчас ситуация изменилась. Постоянные нападки в сети, критика, все это очень негативно влияет на состояние чемпиона.

«Это видео не раскрывает всего, что произошло на той тренировке. У обоих парней были возможности во время того спарринга, но мы не хотели манипулировать отснятым материалом. Особенно Сирил не хотел, чтобы я публиковал весь ролик, потому что конкретно во время того спарринга Фрэнсис пропустил удар коленом в печень и упал. Мне пришлось остановить тренировку. Это факт. Нганну сидел тогда на своей заднице. Если Фрэнсис хочет заявить, что я лгу и это не правда, я опубликую полное видео».

Фернанд Лопес

Нганну утверждал, что его бывшему тренеру очень не хватает славы. Лопес дает интервью, постит видео — минута славы наступила.

Нганну понимает, что Лопес раскрыл все его карты для Гана.

Шансы чемпиона

Их стало меньше, но Нганну фантастический спортсмен. Он постарается снести Гана на первой минуте, буквально втоптать его в канвас и это понимают все. Лопес составил стратегию, Ган будет действовать согласно его инструкциям, но сможет ли он? На бумаге все очень гладко, а на деле?. Нельзя исключать, что Нганну нокаутирует Сирила и отправится к Дане Уайту, который будет вынужден принять его финансовые претензии и предложить новый контракт.

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Публикация от Francis Ngannou (@francisngannou)

Фрэнсис Нганну в последнем поединке нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде. В его рекорде шестнадцать побед и три поражения.

Сирил Ган в последнем бою победил Деррика Льюиса техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету десять побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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