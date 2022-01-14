UFC ждут тяжелые времена. Макгрегор, Нганну и Диаз могут покинуть организацию

Фрэнсис Нганну

Чемпион UFC в тяжелом весе проводит последний бой по контракту с организацией. Нганну постоянно недоволен гонорарами и, в целом, не поддерживает политику промоушена. Он может стать свободным агентом в самое ближайшее время. Фрэнсис может провести несколько поединков по правилам бокса, сразиться на голых кулаках и завершить свою карьеру, а UFC лишиться одного из самых лучших своих тяжеловесов.

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Конор Макгрегор

Ирландец проявляет большую лояльность, но в его сторону поступает немало различных предложений. Макгрегор хочет драться по боксу и получать иные доходы от своих поединков. Сложно представить, что он уйдет. Никто не сможет удовлетворить его финансовые интересы в полном объеме. Скорее всего, но уход Конора UFC не грозит.

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Нейт Диаз

«Стоктонский Гангстер» — это полноценный проект UFC, сотрудничество продолжается слишком много лет. Нет никакого смысла его прерывать. Диаз дерется и получает хорошие деньги, что главное. У Даны Уайта есть много интересных боев и предложений. Диаз никуда не денется.

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Исраэль Адесанья

Чемпион UFC в среднем весе тоже ожидает конца контракта, но уходить он не станет. Куда? Этот вопрос мучает его как и других. Адесанья подпишет новый контракт и продолжит свои выступления в UFC.

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UFC остается лигой, которая дает самые большие возможности в ММА. В ней дерутся лучшие бойцы, а к их гонорарам стремятся спортсмены со всего мира. В 2022 году ничего не изменится.