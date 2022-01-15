Емельяненко, Авсарагова, Шлеменко. ТОП-10 российских бойцов, которым пора в UFC

Боец Bellator Диана Авсарагова, представляющая наилегчайшую женскую весовую категорию, не имеет поражений. Диана находится на контракте с Bellator и ставит перед собой самые высокие цели. На счету россиянки четыре победы и ни одного поражения.

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Касум Касумов – боец Brave FC. Он представляет полулегкую весовую категорию и является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова. Касумов побеждал на чемпионате России по ММА, а сейчас выступает за бойцовский клуб «Ахмат». Касум идет на серии из трех побед к ряду и может значительно усилить ростер UFC. В рекорде Касумова пятнадцать побед и одно поражение.

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Мовлид Хайбулаев – боец PFL. Непобежденный российский полулегковес впечатляет. Он вновь отправляется за миллионом долларов. Будем надеяться, что Мовлид попадет в UFC. В активе Хайбулаева девятнадцать побед и ни одного поражения.

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Гамзат Хирамагомедов – боец Eagle FC. Гамзату очень сложно подобрать соперников в среднем весе. Ему давно пора попробовать себя в UFC, и он активно движется в этом направлении. Еще несколько ярких побед, и путь будет открыт. На счету Хирамагомедова двенадцать побед и одно поражение.

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Александр Шлеменко – боец Eagle FC. Легендарный российский средневес, заявивший, что хочет стать частью промоушена Даны Уайта. Подписание может состояться в этом году. В активе Шлеменко шестьдесят одна победа и тринадцать поражений.

Владимир Минеев – чемпион AMC FIGHT NIGHTS в среднем весе. Минеев из кикбоксера превратился в полноценного бойца ММА, который не выбирает себе оппонентов. У него есть все данные, чтобы заявить о себе в UFC. В его статистике семнадцать побед и одно поражение.

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Вагаб Вагабов – чемпион AMC FIGHT NIGHTS в полутяжелом весе. Вагабов буквально сносит своих оппонентов и готов к самым серьезным вызовам. Вагаб может добавить интриги в полутяжелом весе UFC. В рекорде Вагабова двадцать девять побед и одно поражение.

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Вадим Немков – чемпион Bellator в полутяжелом весе. Вадим «вычистил» полутяжелый вес Bellator. Очень интересно посмотреть на него в UFC. Там он может провести реванш с Магомедом Анкалаевым, который победил его в рамках чемпионата России по ММА. В рекорде Немкова четырнадцать побед и два поражения.

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Ризван Куниев – один из самых недооцененных российских тяжеловесов. Ему откровенно не хватает пиара. Он победил в претендентском бою на шоу Даны Уайта, но, по непонятным причинам, не получил контракта с UFC. Ризван может удивить многих тяжеловесов в лучшей лиге мира. На счету Куниева пятнадцать побед и два поражения.

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Федор Емельяненко – боец, который не нуждается в представлении. Федор много лет сохраняет боевые кондиции и может составить хорошую конкуренцию. Будем верить, что Дана Уайт сможет предложить ему достойный контракт, а «Последний Император» выйдет в октагон UFC. В статистике Емельяненко сорок побед и шесть поражений.