Чикадзе победит Каттара. Прогноз на главные поединки UFC Vegas 46

ДЕБЮТ ВЯЧЕСЛАВА БОРЩЕВА
Соперником Борщева станет американец Дакота Буш, уступивший ранее в дебютном поединке в рамках UFC. Буш – идеальный вариант для дебюта. Дакота не бьет и не борется. Вячеслав может громко заявить о себе. Борщев пока мало известен, о его навыках говорит только статистика. Россиянин является фаворитом в предстоящем поединке.
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ЖЕНСКИЙ РЕВАНШ
В со-главном поединке вечера нас ожидает интереснейший реванш. Кэтлин Чукагян сразится с Дженнифер Майя. Их первый поединок состоялся в 2019 году, победу единогласным решением судей одержала Кэтлин Чукагян. Обе спортсменки уступили Валентине Шевченко. Реванш — это всегда сложно. Майя в последних боях выглядит уверенно. Досрочный финиш ожидать довольно самонадеянно. В этот раз победа будет за бразильской спортсменкой.
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ГИГА ЧИКАДЗЕ ПРОТИВ КЕЛВИНА КАТТАРА
Чикадзе на полной скорости движется к титульному бою против Алекса Волкановски. Ему нужно уверенно пройти Каттара.
Грузинский боец всегда заряжен на нокаут, но Келвин обладает чугунной челюстью. Американец никогда не был в нокауте – Чикадзе попытается, хотя шансов немного.
Гига гораздо лучше дышит. Скорее всего, бой завершится единогласным решением судей в пользу грузинского спортсмена, а победа откроет Чикадзе дорогу к долгожданному титулу.
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Публикация от GIGA CHIKADZE 🐉🗡🚶🏻♂️🇬🇪თბილისი (@knockoutcancer)
КАРД ТУРНИРА
Келвин Каттар – Гига Чикадзе;
Кэтлин Чукагян – Дженнифер Майя;
Брэндон Ройвэл – Рожерио Бонторин;
Брайан Келлехер – Сайдиокуб Кахрамонов;
Чейз Шерман –Джейк Коллье;
Хоакин Бакли – Абдул Разак Альхассан;
Курт Макги – Рамиз Брахимай;
Раони Барселос – Виктор Генри;
Клейдсон Родригес – Заррух Адашев;
Билл Алгео – Джоандерсон Са де Брито;
Кайо Барральо – Джейми Пикетт;
Дакота Буш – Вячеслав Борщев;
Ванесса Демопоулос – Сильвана Гомес Хуарес;
Ти Джей Браун – Габриэль Бенитес.