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Чикадзе победит Каттара. Прогноз на главные поединки UFC Vegas 46

16 января UFC проведет первый турнир в 2022 году. В главном поединке вечера грузинский боец Гига Чикадзе встретится с представителем США Келвином Каттаром. «Советский спорт» составил прогнозы на наиболее ожидаемые поединки предстоящего бойцовского вечера.
Чикадзе победит Каттара. Прогноз на главные поединки UFC Vegas 46
15 января 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ДЕБЮТ ВЯЧЕСЛАВА БОРЩЕВА

Соперником Борщева станет американец Дакота Буш, уступивший ранее в дебютном поединке в рамках UFC. Буш – идеальный вариант для дебюта. Дакота не бьет и не борется. Вячеслав может громко заявить о себе. Борщев пока мало известен, о его навыках говорит только статистика. Россиянин является фаворитом в предстоящем поединке.

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ЖЕНСКИЙ РЕВАНШ

В со-главном поединке вечера нас ожидает интереснейший реванш. Кэтлин Чукагян сразится с Дженнифер Майя. Их первый поединок состоялся в 2019 году, победу единогласным решением судей одержала Кэтлин Чукагян. Обе спортсменки уступили Валентине Шевченко. Реванш — это всегда сложно. Майя в последних боях выглядит уверенно. Досрочный финиш ожидать довольно самонадеянно. В этот раз победа будет за бразильской спортсменкой.

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Где смотреть турнир.

ГИГА ЧИКАДЗЕ ПРОТИВ КЕЛВИНА КАТТАРА

Чикадзе на полной скорости движется к титульному бою против Алекса Волкановски. Ему нужно уверенно пройти Каттара.

Грузинский боец всегда заряжен на нокаут, но Келвин обладает чугунной челюстью. Американец никогда не был в нокауте – Чикадзе попытается, хотя шансов немного.

Гига гораздо лучше дышит. Скорее всего, бой завершится единогласным решением судей в пользу грузинского спортсмена, а победа откроет Чикадзе дорогу к долгожданному титулу.

КАРД ТУРНИРА

Келвин Каттар – Гига Чикадзе;
Кэтлин Чукагян – Дженнифер Майя;
Брэндон Ройвэл – Рожерио Бонторин;
Брайан Келлехер – Сайдиокуб Кахрамонов;
Чейз Шерман –Джейк Коллье;
Хоакин Бакли – Абдул Разак Альхассан;
Курт Макги – Рамиз Брахимай;
Раони Барселос – Виктор Генри;
Клейдсон Родригес – Заррух Адашев;
Билл Алгео – Джоандерсон Са де Брито;
Кайо Барральо – Джейми Пикетт;
Дакота Буш – Вячеслав Борщев;
Ванесса Демопоулос – Сильвана Гомес Хуарес;
Ти Джей Браун – Габриэль Бенитес.

источник: «Советский спорт»
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