Чикадзе победит Каттара. Прогноз на главные поединки UFC Vegas 46

ДЕБЮТ ВЯЧЕСЛАВА БОРЩЕВА

Соперником Борщева станет американец Дакота Буш, уступивший ранее в дебютном поединке в рамках UFC. Буш – идеальный вариант для дебюта. Дакота не бьет и не борется. Вячеслав может громко заявить о себе. Борщев пока мало известен, о его навыках говорит только статистика. Россиянин является фаворитом в предстоящем поединке.

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ЖЕНСКИЙ РЕВАНШ

В со-главном поединке вечера нас ожидает интереснейший реванш. Кэтлин Чукагян сразится с Дженнифер Майя. Их первый поединок состоялся в 2019 году, победу единогласным решением судей одержала Кэтлин Чукагян. Обе спортсменки уступили Валентине Шевченко. Реванш — это всегда сложно. Майя в последних боях выглядит уверенно. Досрочный финиш ожидать довольно самонадеянно. В этот раз победа будет за бразильской спортсменкой.

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Где смотреть турнир.

ГИГА ЧИКАДЗЕ ПРОТИВ КЕЛВИНА КАТТАРА

Чикадзе на полной скорости движется к титульному бою против Алекса Волкановски. Ему нужно уверенно пройти Каттара.

Грузинский боец всегда заряжен на нокаут, но Келвин обладает чугунной челюстью. Американец никогда не был в нокауте – Чикадзе попытается, хотя шансов немного.

Гига гораздо лучше дышит. Скорее всего, бой завершится единогласным решением судей в пользу грузинского спортсмена, а победа откроет Чикадзе дорогу к долгожданному титулу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GIGA CHIKADZE 🐉🗡🚶🏻‍♂️🇬🇪თბილისი (@knockoutcancer)

КАРД ТУРНИРА

Келвин Каттар – Гига Чикадзе;

Кэтлин Чукагян – Дженнифер Майя;

Брэндон Ройвэл – Рожерио Бонторин;

Брайан Келлехер – Сайдиокуб Кахрамонов;

Чейз Шерман –Джейк Коллье;

Хоакин Бакли – Абдул Разак Альхассан;

Курт Макги – Рамиз Брахимай;

Раони Барселос – Виктор Генри;

Клейдсон Родригес – Заррух Адашев;

Билл Алгео – Джоандерсон Са де Брито;

Кайо Барральо – Джейми Пикетт;

Дакота Буш – Вячеслав Борщев;

Ванесса Демопоулос – Сильвана Гомес Хуарес;

Ти Джей Браун – Габриэль Бенитес.