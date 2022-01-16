Ронда Роузи может вернуться в ММА

Интерес подогрела чемпионка UFC в женском легчайшем весе Джулианна Пенья:

«Было бы здорово, если бы Ронда Роузи вернулась в UFC и снова дралась. Возможно, даже со мной. Мы с ней не дружим и не общаемся. Она не ладила со мной на The Ultimate Fighter. Я ей не нравилась, потому что Миша Тейт была моей близкой подругой. Не знаю, вспомнит ли Ронда об этом, но когда я выиграла The Ultimate Fighter, она сказала, что я являюсь более серьезным оппонентом, чем Тейт, но она все равно надерет мне зад».

Готовы? Предположим, что Ронда Роузи вернется в легчайший вес.

Источник фото: Инстаграм Ронды Роузи

ДЖУЛИАННА ПЕНЬЯ

Фантастично? Да. Но Дана Уайт может пойти на такой шаг, учитывая, что с соперницами у Пеньи проблемы. А бой с Рондой взорвет аудиторию смешанных единоборств и соберет огромное число просмотров. Если ли у Роузи шансы? Конечно. Представьте, что будет если она победит. А Роузи может.

Источник фото: Инстаграм Джулианны Пеньи

ХОЛЛИ ХОЛМ

Реванш с Холли может станет не менее знаковым событием. Холли нокаутировала Ронду в первом поединке. Многие утверждали, что Ронде нужно бороться, но она решила драться в стойке. Теперь Ронда не станет испытывать судьбу и будет использовать свои самые сильные стороны.

Источник фото: Инстаграм Холли Холм

АМАНДА НУНЬЕС

Бой, который точно не хочется видеть. Ронде нужно провести несколько поединков, а после дать реванш Нуньес, которая, к слову, находится не в самых лучших кондициях.

Источник фото: Инстаграм Аманды Нуньес

КЕТЛИН ВИЕЙРА

Очень неплохой вариант для возвращения. Кетлин в прошлом бою победила Мишу Тейт. Сражение с Рондой может стать не менее знаковым событием.

Источник фото: Инстаграм Кетлин Виейры

Легендарная Ронда Роузи не дралась ровно шесть лет. На ее счету тринадцать побед и два поражения.