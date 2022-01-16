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Нокаут Борщева и сенсационное поражение Чикадзе. Обзор турнира UFC Vegas 46

В США состоялся первый турнир UFC в 2022 году, в главном поединке грузинский боец Гига Чикадзе уступил американцу Келвину Каттару. Обзор наиболее интересных моментов вечера поединков.
Нокаут Борщева и сенсационное поражение Чикадзе. Обзор турнира UFC Vegas 46
16 января 2022 11:27
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ ВЯЧЕСЛАВА БОРЩЕВА

Вячеслав Борщев оформил первый досрочный финиш на турнирах UFC в 2022 году. В первом раунде он попал Дакоту Бушу по корпусу и осуществил добивание, рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут, а россиянин исполнил гопак и показал элементы лезгинки. В общем, получилось зрелищно.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

ПОБЕДА ЧУКАГЯН

Кэтлин Чукагян снова победила Дженнифер Майу единогласным судейским решением. Чукагян забрала каждый из раундов и не оставила шансов своей оппонентке.

UFC

ПЕРВОЕ УДУШЕНИЕ В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ

Джейк Колье не стал дожидаться судейского решения, а удосрочил Чейза Шермана в первом раунде. Он забрал спину своего оппонента и провел удушение сзади.

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Публикация от UFC LUCRATIVO (@ufclucrativo)

ВСЕ ЭКСПЕРТЫ ОШИБЛИСЬ, А ЧИКАДЗЕ ПРОИГРАЛ

Главный сюрприз ожидал нас в поединке Гиги Чикадзе и Келвина Каттара. Все ждали, что Гига нокаутирует американца, или просто проведет доминирующее выступление. Келвин Каттар доказал всем хейтерам, что может рассчитывать на самые высокие цели, а Чикадзе надо повременить с титульными амбициями. В первом раунде мы увидели борьбу в партере, а потом нас ожидали четыре раунда рубки в стойке. Келвин Каттар продемонстрировал отличное кардио и показал, что он выше уровнем. Заслуженная победа единогласным решением судей.

UFC

«Первый поединок в году - и сразу же кандидат на звание «Бой года». Вот как надо начинать новый год. Это невероятно. Я говорил, что почти все забыли про Келвина Каттара и Макса Холлоуэя. Понимаете, что я имею в виду?

Многие сегодня списывали Каттара со счетов, но он выглядел невероятно. Я думаю, что этот его удар локтем изменил ход поединка. Как мне показалось, борцовская схватка в первом раунде вымотала их обоих, поэтому они просто уперлись и пошли воевать».

Президент UFC Дана Уайт

На турнире зафиксировано

Технический нокаут — 1

Сабмишен — 1

Судейские решения — 8

Технические результаты турнира

Основной кард:

  • Келвин Каттар победил Гигу Чикадзе единогласным решением судей
  • Джейк Коллье победил Чейза Шермана сабмишном в первом раунде
  • Брэндон Ройвэл победил Роджерио Бонторина раздельным решением судей
  • Кэтлин Чукагян победила Дженнифер Майу единогласным решением судей
  • Вячеслав Борщев победил Дакоту Буша техническим нокаутом в первом раунде
  • Билл Аджио победил Йоандерсона Брито единогласным решением судей

Предварительный кард:

  • Джейми Пикетт победил Джозефа Холмса единогласным решением судей
  • Корт Макги победил Рамиза Брахимайа единогласным решением судей
  • Ти Джей Браун победил Чарльза Росу единогласным решением судей
  • Брайан Келлехер победил Кевина Крума единогласным решением судей

источник: «Советский спорт»
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