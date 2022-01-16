Нокаут Борщева и сенсационное поражение Чикадзе. Обзор турнира UFC Vegas 46

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ ВЯЧЕСЛАВА БОРЩЕВА
Вячеслав Борщев оформил первый досрочный финиш на турнирах UFC в 2022 году. В первом раунде он попал Дакоту Бушу по корпусу и осуществил добивание, рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут, а россиянин исполнил гопак и показал элементы лезгинки. В общем, получилось зрелищно.
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ПОБЕДА ЧУКАГЯН
Кэтлин Чукагян снова победила Дженнифер Майу единогласным судейским решением. Чукагян забрала каждый из раундов и не оставила шансов своей оппонентке.
ПЕРВОЕ УДУШЕНИЕ В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ
Джейк Колье не стал дожидаться судейского решения, а удосрочил Чейза Шермана в первом раунде. Он забрал спину своего оппонента и провел удушение сзади.
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ВСЕ ЭКСПЕРТЫ ОШИБЛИСЬ, А ЧИКАДЗЕ ПРОИГРАЛ
Главный сюрприз ожидал нас в поединке Гиги Чикадзе и Келвина Каттара. Все ждали, что Гига нокаутирует американца, или просто проведет доминирующее выступление. Келвин Каттар доказал всем хейтерам, что может рассчитывать на самые высокие цели, а Чикадзе надо повременить с титульными амбициями. В первом раунде мы увидели борьбу в партере, а потом нас ожидали четыре раунда рубки в стойке. Келвин Каттар продемонстрировал отличное кардио и показал, что он выше уровнем. Заслуженная победа единогласным решением судей.
«Первый поединок в году - и сразу же кандидат на звание «Бой года». Вот как надо начинать новый год. Это невероятно. Я говорил, что почти все забыли про Келвина Каттара и Макса Холлоуэя. Понимаете, что я имею в виду?
Многие сегодня списывали Каттара со счетов, но он выглядел невероятно. Я думаю, что этот его удар локтем изменил ход поединка. Как мне показалось, борцовская схватка в первом раунде вымотала их обоих, поэтому они просто уперлись и пошли воевать».
Президент UFC Дана Уайт
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Публикация от GIGA CHIKADZE 🐉🗡🚶🏻♂️🇬🇪თბილისი (@knockoutcancer)
На турнире зафиксировано
Технический нокаут — 1
Сабмишен — 1
Судейские решения — 8
Технические результаты турнира
Основной кард:
- Келвин Каттар победил Гигу Чикадзе единогласным решением судей
- Джейк Коллье победил Чейза Шермана сабмишном в первом раунде
- Брэндон Ройвэл победил Роджерио Бонторина раздельным решением судей
- Кэтлин Чукагян победила Дженнифер Майу единогласным решением судей
- Вячеслав Борщев победил Дакоту Буша техническим нокаутом в первом раунде
- Билл Аджио победил Йоандерсона Брито единогласным решением судей
Предварительный кард:
- Джейми Пикетт победил Джозефа Холмса единогласным решением судей
- Корт Макги победил Рамиза Брахимайа единогласным решением судей
- Ти Джей Браун победил Чарльза Росу единогласным решением судей
- Брайан Келлехер победил Кевина Крума единогласным решением судей