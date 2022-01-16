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Каттар — перезагрузка. Топовый боец вернул свои позиции

Топовый полулегковес UFC Келвин Каттар победил Гигу Чикадзе и сделал серьезный рывок в сторону титула. «Советский спорт» проводит аналитику и рассуждает о дальнейших перспективах американского спортсмена.
Каттар — перезагрузка. Топовый боец вернул свои позиции
16 января 2022 23:09
автор: Антон Купреченков
автор фото: VK UFC

Казалось, что Келвин Каттар сдал свои позиции и движется по лестнице идущей вниз, но все получилось иначе. Он в доминирующей манере расправился с Гигой Чикадзе и открыл себе дорогу к титулу.

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Бой с Волкановски

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски планирует защищать титул в поединке с «Корейским Зомби», но бой с Каттаром более конкурентный вариант. Если кореец не сможет драться, то Келвин может выйти на замену и устроить чемпиону настоящую взбучку. Келвин Каттар — это боец, который представляет опасность для всего дивизиона.

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Реванш с Холлоуэем

Наиболее реальный вариант: Каттар дождется возвращения Макса Холлоуэя и сразится с ним за временный титул, а победитель будет драться с Алексом Волкановски, который победит «Корейского Зомби». Не факт, что у Каттара получится взять реванш. Макс Холлоуэй — это наиболее неудобный соперник для Келвина.

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Реванш с Забитом Магомедшариповым

Россиянин находится в подвешенном состоянии, но утверждает, что драться еще планирует. Реванш с ним может стать очень хорошей возможностью для Каттара. Магомедшарипов давно не дрался, а Каттар в великолепной форме.

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Келвин Каттар в последнем поединке победил Гигу Чикадзе единогласным решением судей. В его активе двадцать три победы и пять поражений.

источник: «Советский спорт»
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