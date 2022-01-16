Каттар — перезагрузка. Топовый боец вернул свои позиции

Казалось, что Келвин Каттар сдал свои позиции и движется по лестнице идущей вниз, но все получилось иначе. Он в доминирующей манере расправился с Гигой Чикадзе и открыл себе дорогу к титулу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от calvinkattar (@calvinkattar)

Бой с Волкановски

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски планирует защищать титул в поединке с «Корейским Зомби», но бой с Каттаром более конкурентный вариант. Если кореец не сможет драться, то Келвин может выйти на замену и устроить чемпиону настоящую взбучку. Келвин Каттар — это боец, который представляет опасность для всего дивизиона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Volkanovski (@alexvolkanovski)

Реванш с Холлоуэем

Наиболее реальный вариант: Каттар дождется возвращения Макса Холлоуэя и сразится с ним за временный титул, а победитель будет драться с Алексом Волкановски, который победит «Корейского Зомби». Не факт, что у Каттара получится взять реванш. Макс Холлоуэй — это наиболее неудобный соперник для Келвина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Max Holloway (@blessedmma)

Реванш с Забитом Магомедшариповым

Россиянин находится в подвешенном состоянии, но утверждает, что драться еще планирует. Реванш с ним может стать очень хорошей возможностью для Каттара. Магомедшарипов давно не дрался, а Каттар в великолепной форме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zabit (@zabit_magomedsharipov)

Келвин Каттар в последнем поединке победил Гигу Чикадзе единогласным решением судей. В его активе двадцать три победы и пять поражений.