Каттар — перезагрузка. Топовый боец вернул свои позиции

Казалось, что Келвин Каттар сдал свои позиции и движется по лестнице идущей вниз, но все получилось иначе. Он в доминирующей манере расправился с Гигой Чикадзе и открыл себе дорогу к титулу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Бой с Волкановски
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски планирует защищать титул в поединке с «Корейским Зомби», но бой с Каттаром более конкурентный вариант. Если кореец не сможет драться, то Келвин может выйти на замену и устроить чемпиону настоящую взбучку. Келвин Каттар — это боец, который представляет опасность для всего дивизиона.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Реванш с Холлоуэем
Наиболее реальный вариант: Каттар дождется возвращения Макса Холлоуэя и сразится с ним за временный титул, а победитель будет драться с Алексом Волкановски, который победит «Корейского Зомби». Не факт, что у Каттара получится взять реванш. Макс Холлоуэй — это наиболее неудобный соперник для Келвина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Реванш с Забитом Магомедшариповым
Россиянин находится в подвешенном состоянии, но утверждает, что драться еще планирует. Реванш с ним может стать очень хорошей возможностью для Каттара. Магомедшарипов давно не дрался, а Каттар в великолепной форме.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Келвин Каттар в последнем поединке победил Гигу Чикадзе единогласным решением судей. В его активе двадцать три победы и пять поражений.