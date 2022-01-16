Джоджуа, Авасарагова и Алексеева о возможном возвращении Ронду Роузи в ММА

Лиана Джоджуа (экс-боец UFC):

«Конечно, мне очень хотелось бы, но слабо верится, что она вернется, тем более что она совсем недавно родила ребенка. У меня сложилось впечатление, что она полностью выпала из мира ММА, а бои ее больше не интересуют. Но если бы она вернулась — это было бы очень круто. Я бы хотела увидеть ее бой против Джулианны Пенья и вижу Ронду фаворитом».

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Диана Авсарагова (боец Bellator):

«Это очень интересная новость. Не уверена, что она сбудется. Но... Ронда Роузи — это легенда нашего вида спорта, все мы смотрели ее бои и, во многом, именно она дала массовый старт для развития женского ММА в мире. Ее возвращение станет очень знаковым событием. Я надеюсь, что это случится и она еще заявит о себе, возьмет реванши и закроет свои поражения, а потом окончательно завершит карьеру».

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Ирина Алексеева (боец Bellator):

«Я думаю, что мысли о возвращении связаны с рождением ребенка. Все мы знаем, что после родов организм более стрессоустойчив и включается система хорошей самозащиты. Возможно, что она надеется на это и хочет снова вернуться в бои. Я бы хотела с ней подраться — это как две сеструхи-двойняшки, было бы прикольно. Пусть возвращается не в UFC, а в Bellator и тогда мы можем с ней сразиться».

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Легендарная Ронда Роузи не дралась ровно шесть лет. На ее счету тринадцать побед и два поражения.