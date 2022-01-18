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Кэтлин Чукагян снова победила, но UFC не спешит продлевать контракт

Американка Кэтлин Чукагян одержала очередную победу и завершила контракт с UFC. Однако организация не спешит подписывать новый. Что происходит и почему медлит Дана Уайт? «Советский спорт» разъясняет ситуацию.
Кэтлин Чукагян снова победила, но UFC не спешит продлевать контракт
18 января 2022 14:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Чукагян – топовая представительница наилегчайшего женского веса UFC. Кэтлин занимает вторую строчку рейтинга. Почему UFC еще не предложили ей контракт? Все должно решится в первой половине этой недели, Дана Уайт обещал сделать заявление.

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ

UFC не любит бойцов, показывающих не очень зрелищные поединки. Давайте разбираться. Американка идет на серии из трех побед кряду. Чукагян проиграла Валентине Шевченко и Джессике Андраде. А потом закрыла эти поражения. Она побеждает, но доводит бои до судейских решений. Кэтлин, в рамках UFC, не одержала ни одной досрочной победы. Это и напрягает Дану Уайта и всю его команду.

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БОИ С ТОПАМИ

Чукагян находится в определенном тупике. Ей снова надо драться с Шевченко и Андраде. Других соперниц просто нет. Бой с Джессикой, скорее всего, пройдет по первому сценарию, с Шевченко тоже. Кэтлин проиграла нокаутами в обоих поединках. UFC рассматривает различные варианты и может не предложить ей новый контракт.

КУДА ПОЙДЕТ ЧУКАГЯН

Выбор не очень велик. Bellator с радостью примет Кэтлин, которая разбавит ростер и придаст ему новую изюминку. Хотя, возможно, UFC просто набивает цену и пришлет новый контракт уже на этой неделе.

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Кэтлин Чукагян в последнем поединке победила Дженнифер Майу единогласным решением судей. На ее счету восемнадцать побед и четыре поражения.

источник: «Советский спорт»
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