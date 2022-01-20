Белорусский нокаутер идет за очередной победой. У Андрея Орловского появился новый соперник

Предстоящий поединок станет для Орловского тридцать седьмым, который он проведет в рамках лучшей мировой лиги. Андрей может стать вторым бойцом по количеству поединков. На первом месте остается Джим Миллер, выходивший в октагон UFC тридцать восемь раз.

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КТО ТАКОЙ ДЖАРЕД ВАНДЕРАА

Вандераа потерпел два поражения от бойцов с постсоветского пространства. Представители Молдовы Сергей Спивак и Александр Романов победили его техническим нокаутом во втором раунде. Американец обладает тяжелым ударом и умеет бороться, но это не точно. В UFC свои борцовские навыки ему продемонстрировать пока не удается.

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ОЖИДАНИЯ ОТ ПОЕДИНКА

На стороне Орловского огромный опыт и нокаутирующая мощь, а еще он очень хорошо умеет бороться, но не любит этого делать, предпочитая драться в стойке. Вандераа бьет и попадает. Для Андрея это проблема. Все мы помним, что 42-летний белорус нередко проигрывал нокаутами. По статистике, 55% его поражений случились в результате точечных попаданий соперников, после которых бывший чемпион UFC в тяжелом весе уже не мог подняться. С другой стороны, последний раз Орловский был нокаутирован в 2019 году. Поразительно, но Андрей, несмотря на возраст, продолжает развиваться, приобретать новые навыки и находится в великолепной форме. Сложно поверить в то, что поединок продлится все три раунда. Скорее всего, один из бойцов будет нокаутирован.

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Джаред Вандераа в последнем поединке уступил Александру Романову техническим нокаутом во втором раунде. В его рекорде одиннадцать побед и шесть поражений.

Андрей Орловский в последнем бою победил Карлоса Фелипе единогласным решением судей. На его счету тридцать две победы и двадцать поражений.