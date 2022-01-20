Тигр против самурая на Гран-при Bellator

УЧАСТНИКИ ГРАН-ПРИ

Магомед Магомедов

Джеймс Галлахер

Леандро Хиго

Патчи Микс

Рауфеон Стотс

Хуан Арчулета

Серджио Петтис

Киоджи Хоригучи

БОЙ «ТИГРА»

Состав пар пока остается тайной, но уже известно, что первым соперником Магомеда «Тигра» Магомедова станет экс-чемпион Bellator в легчайшем весе японец Киоджи Хоригучи.

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Это противостояние принесет фанатам ММА много положительных эмоций. Оба бойца проиграли последний поединок и стремятся реабилитироваться. Для Магомедова бой с Хоригучи – довольно серьезный вызов. Японец хорошо работает в стойке, борется и дышит. На стороне россиянина остается борьба. Но сможет ли он контролировать Хоригучи в партере – вопрос. А ответ мы сможем узнать по итогам предстоящего поединка.

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ФАВОРИТЫ

Серджио Петтис – чемпион Bellator в легчайшем весе и явный фаворит. Он идет на серии из пяти побед кряду и выглядит очень уверенно.

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Рауфеон Стотс – яркий представитель школы американской борьбы. В последнем поединке уверенно переиграл Магомедова, показав, что его борьба сильнее. Он идет на серии из девяти побед подряд и может стать настоящей проблемой для чемпиона.

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Каждый из участников по-своему хорош и опасен. Радует, что Bellator сможет провести подобное событие. Остается надеяться, что травмы не внесут серьезных корректив, как это случилось на Гран-при Strikeforce. У россиянина Магомеда Магомедова есть все шансы заявить о себе на новом уровне и взять реванш за прошлое поражение.