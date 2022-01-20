Тигр против самурая на Гран-при Bellator

УЧАСТНИКИ ГРАН-ПРИ
- Магомед Магомедов
- Джеймс Галлахер
- Леандро Хиго
- Патчи Микс
- Рауфеон Стотс
- Хуан Арчулета
- Серджио Петтис
- Киоджи Хоригучи
БОЙ «ТИГРА»
Состав пар пока остается тайной, но уже известно, что первым соперником Магомеда «Тигра» Магомедова станет экс-чемпион Bellator в легчайшем весе японец Киоджи Хоригучи.
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Это противостояние принесет фанатам ММА много положительных эмоций. Оба бойца проиграли последний поединок и стремятся реабилитироваться. Для Магомедова бой с Хоригучи – довольно серьезный вызов. Японец хорошо работает в стойке, борется и дышит. На стороне россиянина остается борьба. Но сможет ли он контролировать Хоригучи в партере – вопрос. А ответ мы сможем узнать по итогам предстоящего поединка.
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ФАВОРИТЫ
Серджио Петтис – чемпион Bellator в легчайшем весе и явный фаворит. Он идет на серии из пяти побед кряду и выглядит очень уверенно.
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Рауфеон Стотс – яркий представитель школы американской борьбы. В последнем поединке уверенно переиграл Магомедова, показав, что его борьба сильнее. Он идет на серии из девяти побед подряд и может стать настоящей проблемой для чемпиона.
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Каждый из участников по-своему хорош и опасен. Радует, что Bellator сможет провести подобное событие. Остается надеяться, что травмы не внесут серьезных корректив, как это случилось на Гран-при Strikeforce. У россиянина Магомеда Магомедова есть все шансы заявить о себе на новом уровне и взять реванш за прошлое поражение.