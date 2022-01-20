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Точка или многоточие? Прогноз на третий поединок между Морено и Фигередо

23 января состоится турнир UFC 270. В со-главном поединке вечера нас ожидает противостояние между Брендоном Морено и Дейвесоном Фигередо, которые разыграют титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
Точка или многоточие? Прогноз на третий поединок между Морено и Фигередо
20 января 2022 16:41
автор: Антон Купреченков
автор фото: Инстаграм UFC

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Пока счет в пользу Брендона Морено. В 2020 году их бой завершился вничью, а 2021-м мексиканец «задушил» Фигередо и стал чемпионом UFC.

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Публикация от Brandon Moreno (@theassassinbaby)

Брендон Морено дебютировал в UFC в 2016 году. Он начал с трех побед подряд, потом потерпел два поражения и ушел из промоушена. Но вернулся, проведя всего один бой в другой организации. Затем последовала ничья в поединке против россиянина Аскара Аскарова, победная серия и чемпионский титул. Морено – первый чемпион UFC из Мексики.

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Дейвесон Фигередо – «бог войны». Он дебютировал в UFC в 2017 году и начал с побед. В 2020 году бразилец получил титульный шанс в поединке против Джозефа Бенавидеса, но не смог сделать вес, победа не принесла ему заветный трофей. Дана Уайт решил повторить их бой, Фигередо был в весе и вновь одолел Бенавидеса. После первой защиты титула Дейвесон встретился с Брендоном Морено…

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ПРОГНОЗ

Очевидно, что Фигередо не сможет перебить Морено. Свалить и удерживать чемпиона будет не менее сложно. Дейвесон очень опасен в первых раундах. Он может попасть и финишировать Морено. Но скорее всего будет «лаки-панч». В партере он не менее изобретателен, но очень сомнительно, что Фигередо сможет провести качественный тейкдаун. Скорее всего, досрочный финиш мы не увидим, и Морено победит единогласным судейским решением. Оставим шансы и претенденту, но совсем минимальные.

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Если победит Морено, противостояние можно будет считать закрытым. Если произойдет обратное, можно смело ждать четвертый поединок.

источник: «Советский спорт»
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