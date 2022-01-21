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Бой тяжеловесов. Прогноз на поединок Нганну и Гана

23 января нас ожидает очень долгожданное событие. UFC проведет титульный бой в тяжелом весе, который возглавит турнир UFC 270
Бой тяжеловесов. Прогноз на поединок Нганну и Гана
21 января 2022 09:56
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Когда и где смотреть

Фрэнсис Нганну и Сирил Ган выйдут в октагон UFC 23 января.

UFC 270 — это первый номерной турнир организации в этом году.

Полная трансляция турнира будет доступна на UFC Fight Pass по платной подписке. Для жителей России, в 2022 году, UFC начнет транслировать телеканал «Матч». Бой тяжеловесов пройдет с 29 на 30 января и состоится ранним утром.

«Я считаю, что все логично. Все будут ждать, что Нганну вырубит Гана в первых двух раундах: нокаутирует своим размашистым «лаки-панчем». Мне кажется, что Сирил Ган техничнее. Он лучше в последних раундах. На стороне Фрэнсиса Нганну всего один удар. Ган - большой технарь, он будет работать на скорость и на технику, постарается перебить чемпиона», - считает Шамиль Гамзатов.

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Сирил Ган - фаворит среди букмекеров, а вот мнения экспертов разделились, мы постараемся прийти к общему знаменателю.

«Думаю, Ган победит техническим нокаутом во втором или третьем раунде, возможно, в четвертом. Это будет добивание. Или проведет болевой на ногу. Но победит Сирил. Он очень грамотен в техническом плане, а также большой стратег, что и показал в бою с Александром Волковым, которого просто переиграл. Тем более, что они бывшие спарринг-партнеры и вместе готовились к боям. Фернандо Лопес знает все плюсы и минусы Нганну. Фрэнсис может победить только «лаки-панчем». В остальном, думаю, Ган его переиграет.

Очевидно, что Нганну полетит вперед с первых секунд. Он попытается нокаутировать Гана и закончить поединок. Его шансы на победу просто огромны. Сирил Ган прекрасно понимает, что его ждет и будет пытаться этому противостоять. У него есть свой план, но он еще не сталкивался с подобным напором и может просто не совладать с ним. Фрэнсис Нганну будет очень опасен в первых трех раундах, а потом наступит время Сирила Гана, который, к слову, несколько техничнее. Мощь против техники - это нас ждет. Если Нганну не нокаутирует Гана в первой половине боя, то может уступить и потерять титул. Интрига - главная изюминка предстоящего поединка. Нас ожидает множество эмоций. Поединок точно не пройдет все отведенное время, а один из бойцов окажется в нокауте».

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Публикация от Francis Ngannou (@francisngannou)

Сирил Ган в последнем своем поединке победил Деррика Льюиса техническим нокаутом в третьем раунде. В его статистике десять побед и ни одного поражения

Фрэнсис Нганну в последнем бою нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде. На его счету шестнадцать побед и три поражения.

источник: «Советский спорт»
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