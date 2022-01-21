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Семейная династия Моралесов. Мотивирующая история дебютанта UFC

На турнире UFC 270 состоится дебют эквадорца Майкла Моралеса, который представляет полусреднюю весовую категорию. Его соперником станет ветеран организации Тревин Гайлс. «Советский спорт» расскажет интересную историю из жизни бойца
Семейная династия Моралесов. Мотивирующая история дебютанта UFC
21 января 2022 11:10
автор: Антон Купреченков
автор фото: Инстаграм Майкла Моралеса

Моралесу всего двадцать два года, но он тренируется с пяти лет. В спорт его привели родители, которые являются обладателями черных поясов по дзюдо.

«Все началось с моей семьи, в основном с моей мамы. Мне было около пяти лет, когда я начал заниматься дзюдо. Мои родители - тренеры по дзюдо. Моя мама водила меня на свои соревнования, я увлекся этим видом спорта. В десять лет я стал заниматься вольной борьбой, в пятнадцать пришел в зал ММА. Я дрался по любителям, а в шестнадцать лет дебютировал в профессиональном ММА».

Мама Моралеса выступала до достижения сорока двух лет, а сейчас является судьей международной категории по дзюдо. Она внесла огромный вклад в развитие своего сына.

«Сначала ей не очень сильно нравилось мое увлечение боями. После моего первого боя она стала по-настоящему поддерживать меня. Она никогда не была против, но всегда очень волновалась и просила меня быть осторожней. Мама - моя главная фанатка», - рассказал Моралес в интервью телеканалу UFC.

Моралес выступил на Шоу Даны Уайта и победил Николая Веретенникова единогласным решением судей. Контракт с UFC был получен. Он является вторым представителем Эквадора в лучшем промоушене мира. Боец проживает в Мексике и тренируется в зале Entram Gym.

Дебют на номерном турнире стал для эквадорца большой неожиданностью:

«Я не поверил, что меня зовут драться на UFC 270. Я не ожидал, что смогу дебютировать в UFC в свои двадцать два года. Для меня это очень важно, я готов к войне и не подведу».

Майкл Моралес в последнем поединке победил Николая Веретенникова единогласным судейским решением. На его счету десять побед и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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