Семейная династия Моралесов. Мотивирующая история дебютанта UFC

Моралесу всего двадцать два года, но он тренируется с пяти лет. В спорт его привели родители, которые являются обладателями черных поясов по дзюдо.

«Все началось с моей семьи, в основном с моей мамы. Мне было около пяти лет, когда я начал заниматься дзюдо. Мои родители - тренеры по дзюдо. Моя мама водила меня на свои соревнования, я увлекся этим видом спорта. В десять лет я стал заниматься вольной борьбой, в пятнадцать пришел в зал ММА. Я дрался по любителям, а в шестнадцать лет дебютировал в профессиональном ММА».

Мама Моралеса выступала до достижения сорока двух лет, а сейчас является судьей международной категории по дзюдо. Она внесла огромный вклад в развитие своего сына.

«Сначала ей не очень сильно нравилось мое увлечение боями. После моего первого боя она стала по-настоящему поддерживать меня. Она никогда не была против, но всегда очень волновалась и просила меня быть осторожней. Мама - моя главная фанатка», - рассказал Моралес в интервью телеканалу UFC.

Моралес выступил на Шоу Даны Уайта и победил Николая Веретенникова единогласным решением судей. Контракт с UFC был получен. Он является вторым представителем Эквадора в лучшем промоушене мира. Боец проживает в Мексике и тренируется в зале Entram Gym.

Дебют на номерном турнире стал для эквадорца большой неожиданностью:

«Я не поверил, что меня зовут драться на UFC 270. Я не ожидал, что смогу дебютировать в UFC в свои двадцать два года. Для меня это очень важно, я готов к войне и не подведу».

Майкл Моралес в последнем поединке победил Николая Веретенникова единогласным судейским решением. На его счету десять побед и одно поражение.