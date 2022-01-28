Сражение за пояс Махачева и второй шанс Нуньес. Анонсы UFC

ШАНС ДЛЯ ГЭЙДЖИ

Джастин Гэйджи получил свой титульный шанс. Он сразится с чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой 7 мая на турнире UFC 274, который пройдет в Бразилии. Этот бой станет очередной проверкой навыков Оливейры. Ему будет противостоять опытнейший ударник, имеющий солидную борцовскую базу. Джастин может в любой момент может попасть и отправить оппонента в глубокий нокаут. Оливейра будет делать ставку на грэпплинг и попытается завершить поединок с помощью болевого или удушающего приема.

В РАЗРАБОТКЕ

Президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок Майкла Чендлера и Тони Фергюсона находится на стадии разработки, контракт пока не подписан. Мы давно говорили, что такой бой должен состояться, а спортсмены регулярно поливают друг друга грязью в сети. Этот поединок покажет истинное состояние Тони Фергюсона и окончательно подтвердит топовое положение Майкла Чендлера, либо наоборот. Информации о дате боя пока нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michael Chandler (@mikechandlermma)

РЕВАНШ НУНЬЕС И ПЕНЬЯ

Джулианна Пенья и Аманда Нуньес станут тренерами предстоящего тридцатого сезона шоу The Ultimate Fighter. А это значит, что в финале события произойдет их реванш. Однако есть вероятность, что Нуньес не будет драться, а возьмет паузу или перерыв. В любом случае нас ожидает очередной громкий поединок и много эмоций от его просмотра.