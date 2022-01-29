Харитонов побеждает Спонга. Обзор турнира Eagle FC

Гильотина Раджабова

Лойк Раджабов провел великолепный поединок. Он поймал Зака Зэйна в гильотину и задушил его уже в первом раунде.

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Первый нокаут

Демаркус Джексон оформил первый нокаут для лиги Хабиба Нурмагомедова на американской земле, он финишировал Майлса Хансингера в первом раунде.

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Еще одна гильотина

Тяжеловес Йорган Де Кастро смог закрыть замок на шее Шона Ашеры и задушить его в первом раунде.

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Поражение Оспанова

Арман Османов не оправдал ожидания в поединке с Йорганом Де Кастро. Он потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)Очередная победа Магомедалиева

Раймонд Магомедалиев продемонстрировал очередное доминирующее выступление. Он повалил Энтони Нжокуани и принялся его добивать, рефери остановил поединок в первом раунде.

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Харитонов демонстрирует отличную форму

Сергей Харитонов провел очень сбалансированный и тактический поединок. Во втором раунде он перевел Тайрона Спонга в партер, забрал маунт и приступил к добиванию, которое остановил рефери.

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Технические результаты турнира