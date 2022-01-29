Харитонов побеждает Спонга. Обзор турнира Eagle FC

Гильотина Раджабова
Лойк Раджабов провел великолепный поединок. Он поймал Зака Зэйна в гильотину и задушил его уже в первом раунде.
Первый нокаут
Демаркус Джексон оформил первый нокаут для лиги Хабиба Нурмагомедова на американской земле, он финишировал Майлса Хансингера в первом раунде.
Еще одна гильотина
Тяжеловес Йорган Де Кастро смог закрыть замок на шее Шона Ашеры и задушить его в первом раунде.
Поражение Оспанова
Арман Османов не оправдал ожидания в поединке с Йорганом Де Кастро. Он потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде.
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Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)Очередная победа Магомедалиева
Раймонд Магомедалиев продемонстрировал очередное доминирующее выступление. Он повалил Энтони Нжокуани и принялся его добивать, рефери остановил поединок в первом раунде.
Харитонов демонстрирует отличную форму
Сергей Харитонов провел очень сбалансированный и тактический поединок. Во втором раунде он перевел Тайрона Спонга в партер, забрал маунт и приступил к добиванию, которое остановил рефери.
Технические результаты турнира
Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга техническим нокаутом во втором раунде
Рашад Эванс победил Габриэля Чекко единогласным решением судей
Рей Борг победил Коди Гибсона единогласным решением судей
Рамазан Курамагомедов победил Джона Ховарда единогласным решением судей
Раймонд Магомедалиев победил Энтони Нжокуани техническим нокаутом в первом раунде
Дилан Сальвадор победил Армана Оспанова техническим нокаутом во втором раунде
Йорган Де Кастро победил Шона Ашера удушающим приемом в первом раунде
Демаркус Джексон победил Майлса Хансингера техническим нокаутом в первом раунде
Шон Банч победил Фирдавса Хасанова единогласным решением судей
Лойк Раджабов победил Зака Зэйна удушающим приемом в первом раунде
Майдеддин Айади победил Ситика Мадуева единогласным решением судей