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Харитонов побеждает Спонга. Обзор турнира Eagle FC

В Майами завершился турнир Eagle FC 44, в главном поединке вечера Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга техническим нокаутом. Обзор наиболее интересных поединков.
Харитонов побеждает Спонга. Обзор турнира Eagle FC
29 января 2022 09:36
автор: Антон Купреченков
автор фото: ВКонтакте EAGLE FC

Гильотина Раджабова

Лойк Раджабов провел великолепный поединок. Он поймал Зака Зэйна в гильотину и задушил его уже в первом раунде.

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Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)

Первый нокаут

Демаркус Джексон оформил первый нокаут для лиги Хабиба Нурмагомедова на американской земле, он финишировал Майлса Хансингера в первом раунде.

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Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)

Еще одна гильотина

Тяжеловес Йорган Де Кастро смог закрыть замок на шее Шона Ашеры и задушить его в первом раунде.

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Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)

Поражение Оспанова

Арман Османов не оправдал ожидания в поединке с Йорганом Де Кастро. Он потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)Очередная победа Магомедалиева

Раймонд Магомедалиев продемонстрировал очередное доминирующее выступление. Он повалил Энтони Нжокуани и принялся его добивать, рефери остановил поединок в первом раунде.

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Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)

Харитонов демонстрирует отличную форму

Сергей Харитонов провел очень сбалансированный и тактический поединок. Во втором раунде он перевел Тайрона Спонга в партер, забрал маунт и приступил к добиванию, которое остановил рефери.

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Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)

Технические результаты турнира

  • Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга техническим нокаутом во втором раунде

  • Рашад Эванс победил Габриэля Чекко единогласным решением судей

  • Рей Борг победил Коди Гибсона единогласным решением судей

  • Рамазан Курамагомедов победил Джона Ховарда единогласным решением судей

  • Раймонд Магомедалиев победил Энтони Нжокуани техническим нокаутом в первом раунде

  • Дилан Сальвадор победил Армана Оспанова техническим нокаутом во втором раунде

  • Йорган Де Кастро победил Шона Ашера удушающим приемом в первом раунде

  • Демаркус Джексон победил Майлса Хансингера техническим нокаутом в первом раунде

  • Шон Банч победил Фирдавса Хасанова единогласным решением судей

  • Лойк Раджабов победил Зака Зэйна удушающим приемом в первом раунде

  • Майдеддин Айади победил Ситика Мадуева единогласным решением судей

источник: «Советский спорт»
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