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Авсарагова вызвала на бой Лореду, но ответа пока нет

Боец Bellator и амбассадор Бетсити Диана Авсарагова опубликовала свой вызов для Валери Лореды, но американка молчит. «Советский спорт» пообщался с россиянкой и выяснил подробности.
Авсарагова вызвала на бой Лореду, но ответа пока нет
29 января 2022 16:10
автор: Антон Купреченков
автор фото: ВК Дианы Авсараговой

Диана Авсарагова испытывает определенные сложности с подбором соперников в Bellator, желающих драться с ней особо нет. Она находится в отличной форме и хочет выйти в клетку в ближайшее время. Сегодня на своей странице в инстаграм она опубликовала пост посвященный своей потенциальной оппонентке Валери Лореде.

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Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

Руководство Bellator уже говорило, что такой бой им интересен, а фанатское сообщество ждет событие с большим нетерпением. Лореда много внимания уделяет своему имиджу, а бой с Дианой Авсараговой может стать для нее слишком серьезным и опасным вызовом.

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Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda)

— Скотт Кокер сказал, что мой бой с Лоредой интересен организации. Я планировала вернуться в январе, но соперниц мне не нашлось… Сейчас я вызываю Валери Лореду и готова встретиться с ней в феврале или марте. Она говорит, что готова сразиться с любой соперницей, но упорно продолжает хранить молчание, — рассказала Диана Авсарагова «Советскому спорту».

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Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

Бой Авсараговой и Лореды может стать классическим противостоянием борца и ударника.

Валери Лореда в последнем бою победила Тейлор Тернер раздельным решением судей. В ее статистике пять побед и одно поражение.

Диана Авсарагова в последнем поединке победила Габриэллу Гулфин раздельным судейским решением. На ее счету четыре победы и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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