Авсарагова вызвала на бой Лореду, но ответа пока нет

Диана Авсарагова испытывает определенные сложности с подбором соперников в Bellator, желающих драться с ней особо нет. Она находится в отличной форме и хочет выйти в клетку в ближайшее время. Сегодня на своей странице в инстаграм она опубликовала пост посвященный своей потенциальной оппонентке Валери Лореде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

Руководство Bellator уже говорило, что такой бой им интересен, а фанатское сообщество ждет событие с большим нетерпением. Лореда много внимания уделяет своему имиджу, а бой с Дианой Авсараговой может стать для нее слишком серьезным и опасным вызовом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda)

— Скотт Кокер сказал, что мой бой с Лоредой интересен организации. Я планировала вернуться в январе, но соперниц мне не нашлось… Сейчас я вызываю Валери Лореду и готова встретиться с ней в феврале или марте. Она говорит, что готова сразиться с любой соперницей, но упорно продолжает хранить молчание, — рассказала Диана Авсарагова «Советскому спорту».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

Бой Авсараговой и Лореды может стать классическим противостоянием борца и ударника.

Валери Лореда в последнем бою победила Тейлор Тернер раздельным решением судей. В ее статистике пять побед и одно поражение.

Диана Авсарагова в последнем поединке победила Габриэллу Гулфин раздельным судейским решением. На ее счету четыре победы и ни одного поражения.