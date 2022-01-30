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Молдавский уступает Бейдеру. Обзор турнира Bellator 273

В США завершился турнир Bellator 273, в главном бою вечера Валентин Молдавский уступил Райану Бейдеру единогласным решением судей. Обзор наиболее интересных моментов вечера поединков.
Молдавский уступает Бейдеру. Обзор турнира Bellator 273
30 января 2022 11:40
автор: Антон Купреченков
автор фото: Инстаграм Bellator

ПОРАЖЕНИЕ ВАЛЕНТИНА МОЛДАВСКОГО

Райан Бейдер успешно защитил пояс Bellator в тяжелом весе. Удивительно, но американец смог собраться и подойти к бою в хорошей ментальной форме. Он был точнее в стойке и успешнее в борьбе. Бой был равным, но чемпион оказался впереди фактически в каждом эпизоде. Создалось впечатление, что Валентин Молдавский несколько переоценил себя и оказался не готов к натиску Бейдера. Молдавский перед боем допускал много лишнего, он рассуждал о политике, Сталине и многом другом, очень сомнительно, что Бейдер в период подготовки проводил аналитику последствий гражданской войны в США и достижениях Авраама Линкольна. Американец подошел к поединку более профессионально и продемонстрировал это в клетке. Победа единогласным решением судей.

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Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

ПОРАЖЕНИЕ ИСЛАМА МАМЕДОВА

Ислам Мамедов потерпел второе поражение в профессиональной карьере. Бой с Бенсоном Хендерсоном получился очень равным, в сети разворачиваются споры о правильности судейского решения. Бенсон продемонстрировал, что по-прежнему является очень опасным бойцом и одержал победу раздельным судейским решением.

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Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

УДУШЕНИЕ ЧЕРЕЗ РУКУ

Сабах Хомаси оформил яркий сабмишен. Он задушил Джалила Уиллиса в первом раунде. Получился брутальный треугольник руками.

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Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

ЗАБИЛ В КОНЦЕ БОЯ

Энрике Барцолла и Дарион Колдуэлл закатили крутой бой. Судьи были очень рады, что он завершился досрочно и им не пришлось принимать тяжелое решение. Барцолла забил своего оппонента за две минуты до конца поединка, а рефери зафиксировал технический нокаут.

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Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

В СТИЛЕ МИРКО КРОКОПА

Вероятно, что Крис Гонсалес вдохновился боями легендарного Мирко Филиповича. В первом раунде он пробил брутальный хай-кик, Саад Авад упал и откровенно потерялся, а пара ударов в голову окончательно решили исход боя.

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Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

ПОБЕДА МИХАЙЛОВА

Никита Михайлов смог попасть навстречу. Блэйн Шатт упал, отдал позицию и позволил себя добить. Технический нокаут в первом раунде.

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Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

ГИЛЬОТИНА ЧЕРЕЗ РУКУ

Лукас Бреннан провел Бену Луго гильотину через руку. Было видно, что такое развитие событий стало для Бена очень неожиданным, он пытался защищаться, но сил на это не хватило. Сдача в первом раунде.

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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ BELLATOR 273

Основной кард:

Райан Бейдер победил Валентина Молдавского единогласным решением судей

Бенсон Хендерсон победил Ислама Мамедова раздельным решением судей

Генри Корралес победил Эйдена Ли единогласным решением судей

Сабах Хомаси победил Джалила Уиллиcа сабмишеном в первом раунде

Предварительный кард:

Энрике Барцола победил Дариона Колдуэлла техническим нокаутом в третьем раунде

Крис Гонсалес победил Саада Авада нокаутом в первом раунде

Далтон Роста победил Дуэйна Джонсона единогласным решением судей

Никита Михайлов победил Блэйна Шатта техническим нокаутом в первом раунде

Лукас Бреннан победил Бена Луго сабмишеном в первом раунде

Салливан Коули победил Бена Пэрриша техническим нокаутом в первом раунде

источник: «Советский спорт»
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