Бейдер встретится с Конго, а Емельяненко остается без соперника

ТЯЖЕЛЫЕ РАСКЛАДЫ

Организация обещала, если Валентин Молдавский уступит Райану Бейдеру, Емельяненко проведет с ним реванш. Но американцу дали другого соперника. Его бой с Чейком Конго состоится 4 мая.

«Мы долго работали над боем Бейдер – Конго. Они дрались пару лет назад, и тычок в глаз не дал им разобраться. У нас был план, что, кто бы ни победил, будь то Бейдер или Молдавский, в следующем бою он будет драться с Конго. Перед боем Райана с Молдавским Федор сказал, что хочет драться с Бейдером, если тот победит Валентина. Но я ответил, что победитель встретится с Чейком Конго на турнире в Париже. Посмотрим, что будет дальше, в этом бизнесе все меняется стремительно», — заявил Скотт Кокер после турнира Bellator.

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Ситуация складывается непонятная – с кем будет драться Федор Емельяненко?.. Теоретически он может выйти на замену. Но такой вариант событий выглядит весьма туманно. Хотя президент организации Скотт Кокер рассматривал Чейка Конго как потенциального соперника для Емельяненко.

РЕВАНШ С БЕЙДЕРОМ

Этот бой может стать идеальным вариантом для завершения карьеры легендарного российского тяжеловеса. Но если они подерутся до титульного противостояния Бейдера и Конго, то какой смысл в этом поединке? Райан может уступить и обесценить титул тяжелого веса. Скорее всего, Федору придется подождать результата поединка Бейдера и Конго, а потом сразиться с победителем или проигравшим. Но Bellator может все переиграть.

БОЙ С КОНГО

Если Бейдер уступит, Емельяненко может сразиться с Конго. Согласитесь, забрать титул чемпиона Bellator в тяжелом весе и завершить карьеру – прекрасный вариант для Федора.

ДРУГОЙ СОПЕРНИК

Возможно, для прощального боя будет подобран новый соперник, а реванш с Бейдером так и останется в мечтах фанатов.