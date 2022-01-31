Нганну ожидает операция, а в тяжелом весе UFC откроются новые горизонты

Очень сомнительно, что Нганну покинет UFC, ему предстоит операция, промоушен поможет с финансовой стороны. Все это займет много времени. Нас точно ожидает бой за временный титул.

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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖОНА ДЖОНСА

Джонс планирует вернуться и драться в полутяжелом весе. Ходят слухи, что его соперником может стать Стипе Миочич, который сразится с ним за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе. Победитель боя встретится с Нганну.

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СИРИЛ ГАН

Сирил Ган готов поприветствовать Джонса в тяжелом весе UFC, а после провести реванш с Нганну.

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КЕРТИС БЛЕЙДС

Блейдс тоже ждет свой шанс и готов к бою с Джонсом:

«Со мной Джон будет беспокоиться о том, что я могу поймать его ногу. Это заставит его колебаться. Так всегда бывает с моими соперниками: Жаирзиньо Розенструйк, Александр Волков, Джуниор Дос Сантос. У них не получалось действовать против меня агрессивно, потому что они не хотели, чтобы я перевел их в партер».

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Мы видим, что уход Нганну открывает новые горизонты для тяжелого веса UFC. Все бойцы хотят сразиться за его титул. Остается надеяться, что Джон Джонс выйдет из «спячки» и составит для них серьезную конкуренцию.

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ

Где-то рядом находится и россиянин Александр Волков, который постоянно подбирается к титулу, но уступает в самый последний момент.

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Активность будет продолжаться до возвращения доминирующего чемпиона Фрэнсиса Нганну.